Глава МИД Нидерландов об обмене Цемаха: жалеем, но понимаем

“Я вел достаточно длинные дискуссии в парламенте по обмену пленными. По любым новостями, связанными с сбиванием рейса MH17, очень внимательно следят Нидерланды. С 298 погибших 200 были гражданами Нидерландов. Это значит, что едва ли не каждая семья в Нидерландах знает другую семью, которая потеряла семью или членов семей”, — заявил Блок.

Он сказал, что Нидерланды очень довольны конструктивной ролью, которую играет Украина в нашем общем расследовании этой трагедии.

“Что касается обмена и господина Цемаха, я имел довольно долгие обсуждения в парламенте Нидерландов, где я в том числе объяснял, что мы имели очень тесные и плодотворные контакты перед осуществлением этого обмена как с господином министром, так и с премьер-министром, так и с президентом, что в частности привело к тому, что у нашей прокуратуры была возможность допросить, поговорить с Цемахом, и мы очень ценим то, что это было сделано. Что касается собственно обмена господина Цемах — мы жалеем об этом факте, но с другой стороны мы понимаем, что правительство и Президент Украины стояли перед очень сложной дилеммой. Таким было и объяснение, которое я дал парламента Нидерландов в ходе наших обсуждений”, — заявил он.

Как писал УНН расследованием по закрытию воздушного пространства как территории Украины, так и России в настоящее время, когда был сбит самолет рейса MH17, займется независимый следственный орган.