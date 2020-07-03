Гетманцев не буде претендувати на посаду голови Нацбанку

"Я не погодився б, адже знаю закон про Національний банк, знаю ті вимоги, які є до голови Національного банку, і знаю, що я не відповідаю цим вимогам. Хоча б освіту візьмімо — у мене юридична освіта, я доктор права, а не фінансів чи економіки", - пояснив Гетманцев.

Водночас він повідомив, що в Офісі Президента вчора, 2 липня, дійсно відбулося обговорення вимог до кандидата на посаду голови НБУ. Він додав, що на ньому були присутні представники банківського сектору, "чию думку вислухали".

Гетманцев наголосив, що обов’язковими вимогами для кандидата є відповідна репутація, освіта, це повинен бути банкір. Крім того, людина має бути націленою на результат та діяти, виходячи з інтересів держави.

Нагадаємо, глава Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

Пізніше Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ. Після цього фінансовий комітет Ради схвалив звільнення Смолія.

Також ввечері 2 липня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.