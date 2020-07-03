Гетманцев не буде претендувати на посаду голови Нацбанку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не буде претендувати на посаду голови Національного банку. Про це він заявиви журналістам під час спілкування у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.
"Я не погодився б, адже знаю закон про Національний банк, знаю ті вимоги, які є до голови Національного банку, і знаю, що я не відповідаю цим вимогам. Хоча б освіту візьмімо — у мене юридична освіта, я доктор права, а не фінансів чи економіки", - пояснив Гетманцев.
Водночас він повідомив, що в Офісі Президента вчора, 2 липня, дійсно відбулося обговорення вимог до кандидата на посаду голови НБУ. Він додав, що на ньому були присутні представники банківського сектору, "чию думку вислухали".
Гетманцев наголосив, що обов’язковими вимогами для кандидата є відповідна репутація, освіта, це повинен бути банкір. Крім того, людина має бути націленою на результат та діяти, виходячи з інтересів держави.
Нагадаємо, глава Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".
Пізніше Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ. Після цього фінансовий комітет Ради схвалив звільнення Смолія.
Також ввечері 2 липня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.