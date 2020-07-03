Гетманцев не будет претендовать на пост главы Нацбанка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев не будет претендовать на должность главы Национального банка. Об этом он заявил журналистам во время общения в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.
"Я не согласился бы, ведь знаю закон о Национальном банке, знаю те требования, которые есть к главе Национального банка, и знаю, что я не отвечаю этим требованиям. Хотя бы образование возьмем - у меня юридическое образование, я доктор права, а не финансов или экономики", - пояснил Гетманцев.
Он также сообщил, что в Офисе Президента вчера, 2 июля, действительно состоялось обсуждение требований к кандидату на должность главы НБУ. Он добавил, что на нем присутствовали представители банковского сектора, "чье мнение выслушали".
Гетманцев отметил, что обязательными требованиями для кандидата является соответствующая репутация, образование, это должен быть банкир. Кроме того, человек должен быть нацелен на результат и действовать, исходя из интересов государства.
Напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля подал заявление об увольнении из-за "систематического политического давления".
Позже Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ. После этого финансовый комитет Рады одобрил увольнение Смолия.
Также вечером 2 июля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по поводу кандидатуры нового главы НБУ.