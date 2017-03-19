Герой серіалу "Друзі" у школі бив прем'єр-міністра Канади

Про таке актор заявив в ефірі ток-шок Jimmy Kimmel Live!

Артист поділився спогадами про те, як відвідував одний початковий навчальний заклад з Дж.Трюдо, чий батько тоді був канадським прем’єр-міністром. “Мій друг Кріс Мюррей, який теж ходив у п’ятий клас в Канаді, нагадав, що ми били Джастіна Трюдо. Думаю, він (Дж.Трюдо) домагався успіхів у спорті, в якому ми не досягли успіху. Це була чиста заздрість”.

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Артист додав, що не хвалився вчиненим, за його словами, це було жахливо. “Я був дурною дитиною,” — зізнався М.Перрі.

На запитання ведучого, чи була у Дж.Трюдо охорона, М.Перрі відповів негативно і пожартував, що, можливо, саме шкільні бійки зробили Дж.Трюдо тим, хто він є тепер.