Герой сериала "Друзья" в школе бил премьер-министра Канады

Об этом актер заявил в эфире ток-шок Jimmy Kimmel Live!

Артист поделился воспоминаниями о том, как посещал одно начальное учебное заведение с Дж.Трюдо, чей отец тогда был канадским премьер-министром. "Мой друг Крис Мюррей, который тоже ходил в пятый класс в Канаде, напомнил, что мы били Джастина Трюдо. Думаю, он (Дж.Трюдо) добивался успехов в спорте, в котором мы не преуспели. Это была чистая зависть ".

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Артист добавил, что не хвастается сделанным, по его словам, это было ужасно. "Я был глупым ребенком", - признался М.Перри.

На вопрос ведущего, была ли в Дж.Трюдо охрана, М.Перри ответил отрицательно и пошутил, что, возможно, именно школьные драки сделали Дж.Трюдо тем, кто он есть сейчас.