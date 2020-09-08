Генштаб: порушення бойовиками режиму "тиші" має на меті дискредитування домовленостей ТКГ

“Їхні (бойовиків. — ред.) провокативні закиди і те, що вони роблять, скоріше всього, направлені, мають мету дискредитувати ці домовленості тристоронньої контактної групи, виставити нас (ЗСУ. — ред.) тими, що не спроможні управляти своїми Збройними силами. І таким чином далі мати право на свої відповідні дії. Але ЗС України сьогодні показують те, що вони стабільно виконують поставлене завдання та готові до адекватного реагування на всі прояви (бойовиків. — ред.)” — сказав Корнійчук.

Як повідомляв УНН, на Донбасі бойовики за 6 вересня двічі порушили режим припинення вогню, загинув український військовий, один був поранений. Після цього, пізно ввечері 6 вересня, Кулеба ініціював розмову з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим. Проте пізніше, в ніч з 7 на 8 вересня, Кулеба повідомив, що конкретної дати розмови з Лавровим немає, але він на неї чекає.

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