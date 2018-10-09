Генштаб: на арсеналі під Ічнею стається 2-3 вибухи боєприпасів на секунду

"Станом на 7 годину ранку інтенсивність вибухів складає 2-3 вибухи на секунду", - повідомили у Генштабі.

Як зазначається, до локалізації надзвичайної ситуації на 6-му арсеналі залучено 1 штатний пожежний танк ГПМ-54, ще 4 пожежних танки заплановано та найближчим часом будуть доставлені та посилять заходи з локалізації. Також працює 1 автоцистерна на базі автомобіля КАМАЗ і дві автоцистерни на базі автомобіля МАЗ.

У Генштабі нагадали, що з Ічні та найближчих населених пунктів евакуйовано близько десяти тисяч осіб.

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"Зокрема, особовий склад арсеналу, мешканці, які проживають на адміністративній території арсеналу евакуйовані в населений пункт Буди (за попередніми підрахунками близько 860 чоловік)", - додали у ГШ ЗСУ.

Вказано, що до евакуації населення залучено понад 20 автобусів Ічнянської районної державної адміністрації Чернігівської області та вживаються всіма службами у взаємодії з оперативним штабом скоординовані заходи для убезпечення як особового складу арсеналу, так і місцевих жителів.

Нагадаємо, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано близько 10 тис. осіб.