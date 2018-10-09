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Генштаб: на арсенале под Ичней происходит 2-3 взрыва боеприпасов на секунду

Генштаб: на арсенале под Ичней происходит 2-3 взрыва боеприпасов на секунду

Киев  •  УНН

 • 20049 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. На территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области по состоянию на 7:00 утра интенсивность взрывов составляет 2-3 взрыва в секунду. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Генштаба.

"По состоянию на 7:00 утра интенсивность взрывов составляет 2-3 взрыва в секунду", - сообщили в Генштабе.

Как отмечается, локализации чрезвычайной ситуации на 6-м арсенале привлечен 1 штатный пожарный танк ГПМ-54, еще 4 пожарных танка запланировано и в ближайшее время будут доставлены и усилят меры по локализации. Также работает одна автоцистерна на базе автомобиля КАМАЗ и две автоцистерны на базе автомобиля МАЗ.

В Генштабе напомнили, что с Ичне и ближайших населенных пунктов эвакуированы около десяти тысяч человек.

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"В частности, личный состав арсенала, жители, проживающие на административной территории арсенала эвакуированы в населенный пункт Буды (по предварительным подсчетам около 860 человек)", - добавили в ГШ ВСУ.

Указано, что к эвакуации населения привлечены более 20 автобусов Ичнянской районной государственной администрации Черниговской области и всеми службами во взаимодействии с оперативным штабом принимаются скоординированные меры для обеспечения безопасности как личного состава арсенала, так и местных жителей.

Напомним, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы около 10 тыс. человек.

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