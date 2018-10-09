Через вибухи на арсеналі під Ічнею евакуйовують людей з двох районів

КИЇВ 9 жовтня. УНН. У зв'язку з надзвичайною ситуацією з пожежою та вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області евакуйовують людей з двох районів - Ічнянського та Прилуцького. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Чернігівської ОДА.