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Через вибухи на арсеналі під Ічнею евакуйовують людей з двох районів

Через вибухи на арсеналі під Ічнею евакуйовують людей з двох районів

Київ • УНН

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КИЇВ 9 жовтня. УНН. У зв'язку з надзвичайною ситуацією з пожежою та вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області евакуйовують людей з двох районів - Ічнянського та Прилуцького. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Чернігівської ОДА.

"На арсеналі зберігання боєприпасів в смт Дружба Ічнянського району 9 жовтня 2018 року о 3:30 виникла пожежа. Розпочато евакуацію населення з низки населених пунктів Ічнянського та Прилуцького районів", - повідомили в облдержадміністрації.

Так, людей евакуйовують:

  • В Ічнянському районі: м. Ічня, смт Дружба, села Августівка, Безводівка, Буди, Грабів, Лучківка, Пелюхівка, Червоне, Бурімка, Безбородьків, Шиловичі, Ольшана, Нова Ольшана, Тарасівка, Гмирянка, Городня, Гужівка, Заудайка, Коршаки, Монастирище, Веприк, Сезьки, Гейці, Дзюбівка, Коломійцеве, Тишківка, Хаєнки, Воронівка, Киколи.
  • У Прилуцькому районі: села Лісові Сорочинці, Стрільники, Обичів, Заудайка, Радьківка, Колісники, Левки.

Як зазначається, розгорнуті 18 приймальних пунктів евакуації.

"Для забезпечення постраждалих необхідні продукти харчування, вода, теплі речі, засоби гігієни. Просимо всіх небайдужих відгукнутися. Речі і харчі можна приносити до пунктів евакуації", - вказали в ОДА.

Нагадаємо, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано близько 10 тис. осіб.

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