Из-за взрывов на арсенале под Ичней эвакуируют людей из двух районов

"На арсенале хранения боеприпасов в пгт Дружба Ичнянского района 9 октября 2018 в 3:30 возник пожар. Начата эвакуация населения из ряда населенных пунктов Ичнянского и Прилуцкого районов", - сообщили в облгосадминистрации.

Так, людей эвакуируют:



В Ичнянском районе г. Ичня, пгт Дружба, села Августовка, Безводовка, Буды, Грабов, Лучковка, Пелюховка, Красное, Буримка, Безбородьков, Шиловичи, Ольшана, Новая Ольшана, Тарасовка, Гмырянка, Городня, Гужовка, Заудайка, Коршаки, Монастырище , Веприк, Сезьки, Гейци, Дзюбовка, Коломийцево, Тишковка, Хаенки, Вороновка, Киколы.



В Прилуцком районе: села Лесные Сорочинцы, Стрельники, Обычев, Заудайка, Радьковка, Колесников, Левки.



Как отмечается, развернутые 18 приемных пунктов эвакуации.

"Для обеспечения пострадавших необходимые продукты питания, вода, теплые вещи, средства гигиены. Просим всех неравнодушных откликнуться. Вещи и продукты можно приносить в пункты эвакуации", - указали в ОГА.

Напомним, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы около 10 тыс. еловек.