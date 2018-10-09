Из-за взрывов на арсенале под Ичней эвакуируют людей из двух районов
Киев • УНН
КИЕВ 9 октября. УНН. В связи с чрезвычайной ситуацией с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области эвакуируют людей из двух районов - Ичнянского и Прилуцкого. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черниговской ОГА.
"На арсенале хранения боеприпасов в пгт Дружба Ичнянского района 9 октября 2018 в 3:30 возник пожар. Начата эвакуация населения из ряда населенных пунктов Ичнянского и Прилуцкого районов", - сообщили в облгосадминистрации.
Так, людей эвакуируют:
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- В Ичнянском районе г. Ичня, пгт Дружба, села Августовка, Безводовка, Буды, Грабов, Лучковка, Пелюховка, Красное, Буримка, Безбородьков, Шиловичи, Ольшана, Новая Ольшана, Тарасовка, Гмырянка, Городня, Гужовка, Заудайка, Коршаки, Монастырище , Веприк, Сезьки, Гейци, Дзюбовка, Коломийцево, Тишковка, Хаенки, Вороновка, Киколы.
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- В Прилуцком районе: села Лесные Сорочинцы, Стрельники, Обычев, Заудайка, Радьковка, Колесников, Левки.
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Как отмечается, развернутые 18 приемных пунктов эвакуации.
"Для обеспечения пострадавших необходимые продукты питания, вода, теплые вещи, средства гигиены. Просим всех неравнодушных откликнуться. Вещи и продукты можно приносить в пункты эвакуации", - указали в ОГА.
Напомним, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы около 10 тыс. еловек.