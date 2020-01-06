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Генсек ООН закликав США та Іран до деескалації

Генсек ООН закликав США та Іран до деескалації

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. На тлі загострення між США та Іраном генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав сторони до деескалації. Про це пише УНН із посиланням на DW.

“Новий рік розпочався у світі зі сум’яття, — сказав Гуттеріш у Нью-Йорку в понеділок, 6 січня. — Ми живемо у небезпечні часи. Геополітичні напруження перебувають на найвищому рівні за нинішнє століття. І ці турбулентності ескалюються”.

Генсек ООН додав, що через це дедалі більше країн не ухвалюватимуть рішень з непередбачуваними наслідками та глибокими ризиками прорахунку. “Мій заклик простий і чіткий: зупиніть ескалацію. Проявляйте максимальну стриманість. Відновіть діалог. Поверніться до міжнародної співпраці”, — заявив Гуттеріш, слова якого наводить агенція AFP.

У той же день генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав владу Ірану до стриманості у зв’язку з різким загостренням ситуації на Близькому Сході і заявив про повну підтримку США. Виступаючи після екстреної зустрічі послів країн НАТО в Брюсселі 6 січня, він заявив, що Тегеран повинен відмовитися від “подальшого насильства і провокацій”.

За словами глави Альянсу, всі його члени уже давно стурбовані ракетними тестами Ісламської республіки, а також її підтримкою “різних терористичних угруповань” у регіоні. При цьому держави, що входять в Альянс, дотримуються спільної думки, що Тегерану ніколи не буде дозволено мати ядерну зброю.

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Столтенберг однак не відповів на запитання, чи критикували учасники зустрічі США у зв’язку з ліквідацією іранського генерала Касема Сулеймані. Глава Альянсу лише зазначив, що це було “рішенням США”, яке не торкається ні антиджихадистської коаліції, ні самого НАТО.

Єврокомісія готова бути посередником між Іраном і США в новому конфлікті на Близькому Сході. Про це 6 січня заявила глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. “Моя задача не давати оцінки, а деескалювати ситуацію і знайти рішення”, — зазначила вона.

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Нагадаємо, різке загострення ситуації на Близькому Сході сталося після того, як у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані. В Ірані у відповідь оголосили про подальший вихід з “ядерної угоди” і ударах відплати по об’єктах США та Ізраїлю. Своєю чергою, президент США пригрозив вдарити по понад пів сотні об’єктів, які становлять цінність для Ірану. Після цього держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не планує скоювати воєнні злочини.

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