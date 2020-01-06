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Генсек ООН призвал США и Иран к деэскалации

Генсек ООН призвал США и Иран к деэскалации

Киев  •  УНН

 • 14134 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. На фоне обострения между США и Ираном генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к деэскалации. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

“Новый год начался в мире со смятения, — сказал Гуттериш в Нью-Йорке в понедельник, 6 января. — Мы живем в опасное время. Геополитические напряжения находится на самом высоком уровне за нынешний век. И эти турбулентности эскалируются”.

Генсек ООН добавил, что из-за этого все больше стран не принимать решений с непредсказуемыми последствиями и глубокими рисками просчета. “Мой призыв простой и четкий: остановите эскалацию. Проявляйте максимальную сдержанность. Восстановите диалог. Вернитесь к международному сотрудничеству”, — заявил Гуттериш, слова которого приводит агентство AFP.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Ирана к сдержанности в связи с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке и заявил о полной поддержке США. Выступая после экстренной встречи послов стран НАТО в Брюсселе 6 января, он заявил, что Тегеран должен отказаться от “дальнейшего насилия и провокаций”.

По словам главы альянса, все его члены уже давно обеспокоены ракетными тестами Исламской республики, а также ее поддержкой “различных террористических группировок” в регионе. При этом государства, входящие в Альянс, придерживаются общего мнения, что Тегерану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие.

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Столтенберг однако не ответил на вопрос, критиковали ли участники встречи США в связи с ликвидацией иранского генерала Касема Сулеймани. Глава Альянса лишь отметил, что это было “решением США”, которое не касается ни антиджихадистский коалиции, ни самого НАТО.

Еврокомиссия готова быть посредником между Ираном и США в новом конфликте на Ближнем Востоке. Об этом 6 января заявила глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. “Моя задача не давать оценки, а деэскалировать ситуацию и найти решение”, — отметила она.

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Напомним, резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после того, как в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. В Иране в ответ объявили о дальнейшем выходе из “ядерной сделки” и ударах возмездия по объектам США и Израиля. В свою очередь, президент США пригрозил ударить по более полсотни объектов, представляющих ценность для Ирана. После этого госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не планирует совершать военные преступления.

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