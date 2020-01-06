Трамп заявив, що Іран ніколи не буде мати ядерної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
"Іран ніколи не матиме ядерної зброї!" - написав Дональд Трамп.
Нагадаємо, 3 січня в результаті ракетного удару в районі багдадського аеропорту загинув командувач силами спеціального призначення "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) генерал Касем Сулеймані.
Пізніше Іран оголосив про скорочення зобов’язань щодо ядерної угоди.