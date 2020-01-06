Трамп заявил, что Иран никогда не будет иметь ядерного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал Дональд Трамп.
Напомним, 3 января в результате ракетного удара в районе багдадского аэропорта погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани.
После этого Иран объявил о сокращении обязательств по ядерному соглашению.