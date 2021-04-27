Генсек НАТО відреагував на заяву Росії про відведення військ від України: ми пильно стежитимемо

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"Ми побачили зниження напруженості і, звичайно, вітаємо це. Водночас ми будемо дуже пильно стежити за ситуацією і розвитком подій. І ми очікуємо, що Росія припинить всіляке нарощування військової міці в і навколо України, і ми також очікуємо, що Росія... буде брати участь в політичному процесі, тому що тільки шляхом переговорів і політичного процесу ми можемо знайти стале політичне рішення", - зазначив Генсек НАТО.

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Столтенберг зазначив при цьому, що союзники НАТО підтверджують повну політичну та практичну підтримку України.

"Союзники НАТО продовжать допомагати Україні втілювати реформи, модернізувати її оборонні та безпекові інституції", - сказав Генсек альянсу.

Контекст

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. Москва 22 квітня оголосила про відведення військ. Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.