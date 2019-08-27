Генпрокуратура звернулася до ВРП через дії суддів під час розгляду питання арешту майна Ющенка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Слідчі Генеральної прокуратури подали скаргу до Вищої Ради правосуддя через дії суддів Печерського райсуду столиці, які розглядали клопотання про накладання арешту на майно президента України (2005 — 2010 рр.) Віктора Ющенка. Про це у коментарі УНН повідомив начальник Другого слідчого відділу Управління спецрозслідувань ГПУ Андрій Радіонов.
Він повідомив, що окрім оскарження рішення про відмову на арешт в апеляційному порядку, була подана скарга на ВРП.
“Було дві відмови (на арешт майна - ред.). Ми один раз внесли, а потім поки не завершилося розслідування, внесли ще раз звернення з клопотанням про накладання арешту на майно. І була друга відмов. Тобто спочатку один суддя розглядав — суддя Підпалий (Вячеслав Підпалий — ред.), а друге клопотання — Писанець (Віталій Писанець — ред.). І перше і друге рішення було оскаржене — вони (судді — ред.) копіювали одне в одного мотиваційну частину. Наприклад, питання яке другим суддею не досліджувалось, чомусь згадки про нього є в рішенні. Тобто, можна прийти до висновку, що вони діяли або узгоджено або взаємопов’язано. Ці обставини ми виклали у своїй скарзі на Вищу раду правосуддя. Очевидно, що судді і перший, і другий вийшли за межі наданих їм повноважень у постановці рішень”, — пояснив Радіонов.
Він зауважив, що поки скарга лише подана і не відомо коли ВРП її розгляне.
Як повідомляв УНН, розгляд апеляції на відмову арешті майна Ющенка призначено на жовтень.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що Генеральна прокуратура повідомила про підозру третьому президенту України Віктору Ющенку в рамках розслідування справи щодо виведення резиденції “Межигір’я” з державної власності в 2007 році. Ющенко оголошено підозру у частині 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Після цього у ГПУ повідомили, що розслідування щодо Ющенка завершено. Водночас Печерський районний суд відмовив в арешті майна Ющенка. Це рішення слідчими було оскаржене.