Генпрокуратура обратилась к ВРП из-за действий судей при рассмотрении вопроса ареста имущества Ющенко

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Следователи Генеральной прокуратуры подали жалобу в Высший Совет правосудия из-за действий судей Печерского райсуда столицы, которые рассматривали ходатайства о наложении ареста на имущество президента Украины (2005 - 2010 гг.) Виктора Ющенко. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник Второго следственного отдела Управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов.

Он сообщил, что кроме обжалования решения об отказе в аресте в апелляционном порядке, была подана жалоба на ВСП.

"Было два отказа (на арест имущества - ре.). Мы один раз внесли, а потом пока не завершилось расследование, внесли еще раз обращения с ходатайством о наложении ареста на имущество. И был второй отказ. То есть сначала один судья рассматривал - судья Пидпалый (Вячеслав Пидпалый - ред.), а второе ходатайство - Писанец (Виталий Писанец - ред.). И первое и второе решение было обжаловано - они (судьи - ред.) копировали друг у друга мотивационную часть. Например, вопрос, который вторым судьей не исследовался - упоминания о нем есть в решении. То есть, можно прийти к выводу, что они действовали или согласованно или взаимосвязано. Эти обстоятельства мы изложили в своей жалобе на Высший совет правосудия. Очевидно, что судьи и первый, и второй вышли за пределы предоставленных им полномочий постановки решений", - пояснил Радионов.

Он отметил, что пока жалоба только подана и не известно когда ВСП ее рассмотрит.

Как сообщал УНН, рассмотрение апелляции на отказ аресте имущества Ющенко назначен на октябрь.

Напомним, ранее УНН сообщал, что Генеральная прокуратура сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко в рамках расследования дела о выводе резиденции "Межигорье" из государственной собственности в 2007 году. Ющенко объявлено подозрение в части 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). После этого в ГПУ сообщили, что расследование Ющенко завершено. В то же время Печерский районный суд отказал в аресте имущества Ющенко. Это решение следователями было обжаловано.

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