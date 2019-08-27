Апеляційний суд розгляне скаргу на відмову в арешті майна Ющенка в жовтні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Київський апеляційний суд призначив на жовтень розгляд скарги Генеральної прокуратури на відмову суду першої інстанції в арешті майна президента України (2005-2010 рр.) Віктора Ющенка. Про це УНН повідомив начальник другого слідчого відділу Управління спецрозслідувань ГПУ Андрій Радіонов.
"Обидві відмови (два рішення суддів Печерського райсуду Києва, якими було відмовлено в арешті майна – ред.), і перше, і друге рішення, було оскаржене… Апеляційний суд розгляд обох скарг переніс на жовтень", - сказав Радіонов.
Раніше УНН повідомляв, що Генеральна прокуратура повідомила про підозру третьому президенту України Віктору Ющенку в рамках розслідування справи щодо виведення резиденції "Межигір’я" з державної власності у 2007 році. Ющенко оголошено підозру у частині 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Після цього у ГПУ повідомили, що розслідування щодо Ющенка завершено. Водночас Печерський районний суд відмовив в арешті майна Ющенка. Це рішення слідчими було оскаржене.