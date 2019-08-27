Апелляционный суд рассмотрит жалобу на отказ в аресте имущества Ющенко в октябре

"Оба отказа (два решения судей Печерского райсуда Киева, которыми было отказано в аресте имущества - ред.), и первое, и второе решение, было обжаловано... Апелляционный суд рассмотрение обеих жалоб перенес на октябрь", - сказал Радионов.

Ранее УНН сообщал, что Генеральная прокуратура сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко в рамках расследования дела о выводе резиденции "Межигорье" из государственной собственности в 2007 году. Ющенко объявлено подозрение в части 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). После этого в ГПУ сообщили, что расследование по Ющенко завершено. В то же время Печерский районный суд отказал в аресте имущества Ющенко. Это решение следователями было обжаловано.