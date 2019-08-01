У ГПУ завершили розслідування щодо Ющенка

“Оголошено про завершення розслідування. На цьому тижні, вже у вівторок перший раз адвокати знайомились із матеріалами провадження”, — сказав Радіонов.

Зі слів співрозмовника, адвокати у часі не обмежені.

“Далі будемо звертатись з обвинувальним актом, коли вони закінчать ознайомлення... матеріалів — томів 50, плюс-мінус”, — додав він.

Радіонов підтвердив також, що свідками у цій справі проходять колишні перші особи держави часів президентства Ющенка, зокрема, мова йде про одного з колишніх прем’єр-міністрів.

Нагадаємо, у червні Генеральна прокуратура України повідомила про підозру третьому Президенту України Віктору Ющенку у зловживанні службовим становищем та заволодінні державним комплексом “Межигір’я”.

5 липня Генеральна прокуратура направила клопотання до суду щодо арешту майна, яке належить третьому Президенту.

Як повідомляв УНН, раніше прокурори встановили шкоду, завдану в ході злочину у рамках розслідування кримінального провадження щодо незаконного відчуження Межигір’я 3-м президентом України Віктором Ющенком.