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У ГПУ завершили розслідування щодо Ющенка

У ГПУ завершили розслідування щодо Ющенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Генеральна прокуратура завершила розслідування щодо третього Президента України Віктора Ющенка в рамках справи про привласнення "Межигір’я" та передала стороні захисту матеріали для ознайомлення. Про це журналісту УНН розповів начальник другого слідчого відділу управління спецрозслідувань ГПУ Андрій Радіонов.

“Оголошено про завершення розслідування. На цьому тижні, вже у вівторок перший раз адвокати знайомились із матеріалами провадження”, — сказав Радіонов.

Зі слів співрозмовника, адвокати у часі не обмежені.

“Далі будемо звертатись з обвинувальним актом, коли вони закінчать ознайомлення... матеріалів — томів 50, плюс-мінус”, — додав він.

Радіонов підтвердив також, що свідками у цій справі проходять колишні перші особи держави часів президентства Ющенка, зокрема, мова йде про одного з колишніх прем’єр-міністрів.

Нагадаємо, у червні Генеральна прокуратура України повідомила про підозру третьому Президенту України Віктору Ющенку у зловживанні службовим становищем та заволодінні державним комплексом “Межигір’я”.

5 липня Генеральна прокуратура направила клопотання до суду щодо арешту майна, яке належить третьому Президенту.

Як повідомляв УНН, раніше прокурори встановили шкоду, завдану в ході злочину у рамках розслідування кримінального провадження щодо незаконного відчуження Межигір’я 3-м президентом України Віктором Ющенком.

Українські Національні Новини

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