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"Газпром" оскаржив до касаційної інстанції рішення про примусове стягнення штрафу АМКУ - Ю.Терентьєв

"Газпром" оскаржив до касаційної інстанції рішення про примусове стягнення штрафу АМКУ - Ю.Терентьєв

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Російське ПАТ “Газпром” оскаржило до касаційної інстанції рішення судів про примусове стягнення з компанії штрафу, нарахованого Антимонопольним комітетом. Про це повідомив під час інтернет-конференції голова АМКУ Юрій Терентьєв, передає кореспондент УНН.

“Було винесено рішення апеляційної інстанції. "Газпром“ оскаржив рішення у касації (щодо примусового стягнення штрафу і пені, нарахованого АМКУ — ред.)”, — сказав він.

За словами Ю.Терентьєва, як тільки АМКУ отримає рішення суду, яке вступило в законну силу, Комітет передасть це рішення до виконавчої служби для виконання.

Нагадаємо, у лютому 2016 року Антимонопольний комітет України прийняв рішення накласти на російський ПАТ “Газпром” штраф у 85,9 мільярда гривень, або близько 3,2 мільярда доларів США, через порушення законодавства про захист економічної конкуренції. ПАТ “Газпром” пройшов всі судові інстанції, однак суди залишили без розгляду скарги російської компанії.

Згодом АМКУ нарахував 100% пеню на 85,9 млрд грн штрафу ПАТ “Газпром” у сумі 85,966 млрд грн.

У грудні 2016 року Господарський суд Києва задовольнив позов АМКУ щодо примусового стягнення штрафу і пені з ПАТ “Газпром” у сумі 172 млрд грн.

“Газпром” оскаржив таке рішення до Київського апеляційного господарського суду, однак 22 лютого суд апеляційної інстанції відхилив скаргу російської компанії.

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