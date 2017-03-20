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"Газпром" обжаловал в кассационной инстанции решения о принудительном взыскании штрафа АМКУ - Ю.Терентьев

"Газпром" обжаловал в кассационной инстанции решения о принудительном взыскании штрафа АМКУ - Ю.Терентьев

Киев  •  УНН

 • 10545 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Российское ПАО "Газпром" обжаловало в кассационной инстанции решения судов о принудительном взыскании с компании штрафа, начисленного Антимонопольным комитетом. Об этом сообщил во время интернет-конференции глава АМКУ Юрий Терентьев, передает корреспондент УНН.

"Было принято решение апелляционной инстанции. "Газпром" обжаловал решение в кассации (по принудительному взысканию штрафа и пени, начисленного АМКУ - ред.)", - сказал он.

По словам Ю.Терентьева, как только АМКУ получит решение суда, которое вступило в законную силу, Комитет передаст это решение в исполнительную службу для выполнения.

Напомним, в феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины принял решение наложить на российский ПАО "Газпром" штраф в 85,9 миллиарда гривен, или около 3,2 миллиарда долларов США, из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. ПАО "Газпром" прошел все судебные инстанции, однако суды оставили без рассмотрения жалобы российской компании.

Впоследствии АМКУ насчитал 100% пеню на 85,9 млрд грн штрафа ПАО "Газпром" в сумме 85,966 млрд грн.

В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ относительно принудительного взыскания штрафа и пени с ПАО "Газпром" в сумме 172 млрд грн.

"Газпром" обжаловал такое решение в Киевском апелляционном хозяйственном суде, однако 22 февраля суд апелляционной инстанции отклонил жалобу российской компании.

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