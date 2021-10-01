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Газовий контракт Угорщини з РФ: у "Нафтогазі" бачать підстави для санкцій стосовно “Північного потоку-2”

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Зупинка російським “Газпромом” транзиту газу до Угорщини через Україну демонструє використання російською стороною газу як зброї, — це повинно призвести до санкцій стосовно компанії-оператора “Північного потоку-2” Nord Stream 2 AG. Про це написав очільник НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко у своєму Facebook, пише УНН.

Вітренко зазначив, що “Газпром” припинив транзит газу через Україну до Угорщини попри заброньовані потужності, — на що він має право за контрактом, але при цьому має також оплачувати ці потужності.

На думку голови “Нафтогазу”, це — наявна демонстрація того, що станеться після запуску “Північного потоку-2”, якщо до того часу Кремль не розблокує доступ до транзиту через Україну для “третіх осіб”.

Цитата:

“У спільній заяві США та Німеччини зазначено, що у разі використання Кремлем газу як зброї, має бути відповідна реакція. Чекаємо тепер на накладення санкцій на 100% дочірню компанію Газпрому, оператора Північного потоку-2. Чим раніше це станеться, тим краще”, — написав Вітренко.

Деталі

З його слів, відсутність дієвих санкцій вже створила очікування з боку “Газпрому”, що йому дозволено продовжувати використовувати газ як зброю проти України і інших країн, і що йому дозволять використовувати “Північний потік-2” навіть без дотримання європейських правил. На думку Вітренка, якби таких очікувань не було, “Газпром” не зменшував би обсяги транзиту через Україну порівняно з минулим роком.

Контекст

Угорщина цього тижня підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України. В Україні, коментуючи це, заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані.

МЗС України повідомило, що ініціювало перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін.

Українська сторона також мала намір звернутись до Єврокомісії щодо надання оцінки відповідності нового угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики. Глава ОГТСУ Сергій Макогон заявив, що після контракту з “Газпромом” оператор газотранспортної системи України очікує значне скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну.

Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва за довгостроковий контракт з “Газпромом”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.

Вранці 28 вересня у МЗС Угорщини викликали посла України через суперечку про угоди Будапешта з російською компанією “Газпром”. Глава МЗС Угорщини вирішив заявити, що цей крок недружелюбний після всієї підтримки, яку Україна отримала від Угорщини.

Пізніше стало відомо, що українська сторона аналогічно викликала посла Угорщини. Пізніше перед журналістами глава зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба закликав угорських партнерів зараз не розкручувати емоції. “Вони дуже часто говорять різні речі про Україну, які нам не подобаються, але ми не реагуємо на них емоційно”, — зазначив Кулеба.

Москва своєю чергою заявила, що новий довгостроковий контракт Угорщини та російської компанії “Газпром” на постачання газу в країну в обхід України нібито “не порушує нічиї права”, а “Київ не має права втручатися в цей аспект двосторонніх відносин Москви і Будапешта”.

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