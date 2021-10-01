Газовый контракт Венгрии с РФ: в "Нафтогазе" видят основания для санкций в отношении "Северного потока-2"

Витренко отметил, что "Газпром" прекратил транзит газа через Украину в Венгрию, несмотря на забронированные мощности - на что он имеет право по контракту, но при этом должен также оплачивать эти мощности.

По мнению главы "Нафтогаза", это - демонстрация того, что произойдет после запуска "Северного потока-2", если к тому времени Кремль не разблокирует доступ к транзиту через Украину для "третьих лиц".

Цитата:

"В совместном заявлении США и Германии указано, что в случае использования Кремлем газа в качестве оружия, должна быть соответствующая реакция. Ждем теперь на наложение санкций на 100% дочернюю компанию Газпрома, оператора Северного потока-2. Чем раньше это произойдет, тем лучше", - написал Витренко.

Детали

По его словам, отсутствие действенных санкций уже создало ожидания со стороны "Газпрома", что ему разрешено продолжать использовать газ как оружие против Украины и других стран, и что ему позволят использовать "Северный поток-2" даже без соблюдения европейских правил. По мнению Витренко, если бы таких ожиданий не было, "Газпром" не уменьшал бы объемы транзита через Украину по сравнению с прошлым годом.

Контекст

Венгрия на этой неделе подписала долгосрочный контракт с российской компанией "Газпром" на поставку газа в обход Украины. В Украине, комментируя это, заявили, что таким решением удивлены и разочарованы.

МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок.

Украинская сторона также намеревалась обратиться в Еврокомиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики. Глава ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что после контракта с "Газпромом" оператор газотранспортной системы Украины ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину.

Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева в отношении долгосрочного контракта с "Газпромом". Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.

Утром 28 сентября в МИД Венгрии вызвали посла Украины из-за спора о соглашении Будапешта с российской компанией "Газпром". Глава МИД Венгрии решил заявить, что этот шаг недружелюбный после всей поддержки, которую Украина получила от Венгрии.

Позже стало известно, что украинская сторона аналогично вызвала посла Венгрии. Позже перед журналистами глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба призвал венгерских партнеров сейчас не раскручивать эмоции. "Они очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально", - отметил Кулеба.

Москва в свою очередь заявила, что новый долгосрочный контракт Венгрии и российской компании "Газпром" на поставку газа в страну в обход Украины якобы "не нарушает ничьи права", а "Киев не имеет права вмешиваться в этот аспект двусторонних отношений Москвы и Будапешта".