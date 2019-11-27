Гандбол: “Мотор” здобуває першу перемогу у Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Запоріжжі завершився матч десятого туру групового турніру Ліги чемпіонів Європейської гандбольної федерації, де чемпіон України “Мотор” зустрівся з португальським “Пору”. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Гра завершилася з рахунком 33:29. Це перша перемога запорізького клубу у груповому турнірі Ліги чемпіонів.
Загалом за десять турів “Мотор” набрав лише чотири очки й наразі посідає останню сходинку у турнірній таблиці. Очолює групу німецький “Кіль”, який має у своєму активі 14 очок
Наступний матч чемпіон України зіграє 9 лютого. Його суперником стане “Мєшков Брест”, який у турнірній таблиці посідає передостаннє місце.