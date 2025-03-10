Французьке шампанське та італійський пармезан можуть зникнути з полиць США через тарифи Трампа - FT

Французьке шампанське та італійський сир пармезан входять до числа європейських делікатесів, які можуть опинитися під загрозою, якщо президент США Дональд Трамп введе мита на імпорт з ЄС, оскільки виробники попереджають, що американським споживачам буде важко їх собі дозволити. Про це повідомляє The Financial Times, передає УНН.

Оскільки бюджети домогосподарств США напружені через стрімко зростаючі ціни на яйця та нові мита на товари з Мексики, Канади та Китаю, європейські виробники продуктів харчування та вина попереджають, що американські споживачі відмовляться від своїх дорогих делікатесів на користь дешевших вітчизняних підробок - йдеться в повідомленні.

Як пише Financial Times, в той час як США залежать від Мексики в плані свіжих продуктів, таких як авокадо та полуниця, і від Канади в плані основних продуктів, таких як пшениця та яловичина, Європа постачає їм найвишуканіші імпортні товари. До них належать сир та вино, які, як попереджав звіт Rabobank минулого місяця, стануть двома секторами, які найбільше постраждають від 25-відсоткових мит.

ЄС експортував до США продуктів харчування та напоїв на суму 38 млрд євро у 2024 році, але імпортував з Америки всього 14 млрд євро. Трамп пригрозив 25-відсотковим митом на імпорт з блоку минулого місяця, скаржачись, що він "був створений, щоб надурити Сполучені Штати". Європейські виробники готуються до удару.

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"Удар з точки зору обсягу (продажів – ред.) може бути дуже, дуже великим", - попередив генеральний директор італійської молочної компанії Granarolo, яка експортує пармезан до США Філіппо Маркі.

Зазначається, що європейські виробники продуктів харчування та вина відносно не постраждали у 2019 році, коли Трамп встановив 25-відсоткові імпортні мита на ряд їх продуктів, хоча й не на шампанське, під час суперечки з ЄС щодо державної допомоги виробнику літаків Airbus.

Але Маркі сказав, що пармезан був більш доступним у 2019 році — близько 13 євро/кг з урахуванням мит - тоді як пармезан, експортований до США минулого року, зріс до 15 євро/кг через вищі витрати на сировину.

За словами Маркі, новий 25-відсотковий тариф підвищить оптову ціну пармезана майже на 50% вище, ніж два роки тому, зробивши його недоступним для всіх, крім найзаможніших споживачів.

Американцям може бути дуже, дуже важко продовжувати купувати, як вони робили це в минулому - сказав він.

FT зазначає, що США є найбільшим експортним ринком Франції для вина та спиртних напоїв, обсяг продажів досяг 3,8 млрд євро минулого року. У 2023 році до США було відправлено 26,9 млн пляшок шампанського на суму 800 млн євро.

"Нам доведеться експортувати в інші місця", - сказав Олександр Шартонь, чий дім шампанського Chartogne-Taillet продає 30% свого річного виробництва ігристих вин у США.

У США є ціла публіка, якій, здається, потрібна культура Європи. Це сумно... Якщо вони закриють кордони для імпорту - якщо встановлять більше мит - вони втратять доступ до (цього – ред.) - сказав виробник шампанського.

Coldiretti, впливове лобі італійських фермерів, підрахувало, що американським споживачам доведеться заплатити додатково 2 млрд євро за свої улюблені імпортні італійські делікатеси, включаючи вино, сир, оливкову олію та прошутто, якщо Трамп виконає свою загрозу введення тарифів.

Для деяких продуктів немає місцевих еквівалентів. Це програшний вибір, і я сподіваюся, що США дуже ретельно оцінять ситуацію, перш ніж приймати це рішення - сказав директор з міжнародних зв'язків Coldiretti Луїджі Піо Скордамальо.

Окрім європейських виробників та американських споживачів, постраждають також американські імпортери продуктів харчування, роздрібні торговці продуктами харчування та ресторани, якщо високі тарифи призведуть до зростання цін.

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"Це вдарить по всіх, від спеціалізованих сирних магазинів до елітних ресторанів", - попередив Андреа Берті, генеральний директор Alimentias, великого торговця сиром, додавши, що у його компанії "не буде іншого вибору, окрім як перекласти витрати на роздрібних торговців та ресторани", якщо тарифи будуть введені.

Старший економіст ING, що займається питаннями продовольства та сільського господарства Тейс Гейер сказав, що багато американських торговців продуктами харчування та вином прискорили імпорт з минулого року, щоб спробувати випередити потенційні мита.

Для всіх ігристих вин - шампанського, просекко - показники експорту були особливо високими - сказав він.

Деякі виробники та торговці також сподіваються, що їх товари можуть бути збережені, як у 2019 році, коли Трамп, вводячи мита на європейський сир, зробив винятки для гауди та едаму. "Навіть люди в голландському молочному секторі не знали, чому це так", — сказав Гейер.

Але виробники та торговці прекрасно розуміють, що американські споживачі, які не хочуть або не можуть платити набагато більше за імпортні ласощі, перейдуть на місцеві замінники.

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Економіст Rabobank Оуен Вагнер сказав: "Коли справа доходить до вина, споживачі можуть вірити, що певний урожай відмінний, але якщо він стане на 25% дорожчим, вони, можливо, не моргнуть оком, щоб перейти на вино з Каліфорнії".

В той час як Трамп стверджує, що мита збільшать внутрішнє виробництво, європейські виробники продуктів харчування та вина стверджують, що їх продукція відрізняється.

В США роблять відмінні сири. Але ви не можете скопіювати справжній Парміджано Реджано або Брі де Мо. Деякі з цих продуктів прив'язані до певних регіонів, їх клімату, їх ґрунту. Ви не можете просто виробляти їх десь ще - сказав Андреа Берті.

Шартон, який говорить, що його село виробляє шампанське з восьмого століття, погодився. "Вони можуть спробувати скопіювати, але це завжди буде лише імітація. Вони можуть робити дуже хороше ігристое вино, але воно не матиме нічого спільного з шампанським".