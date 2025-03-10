Французское шампанское и итальянский пармезан могут исчезнуть с полок США из-за тарифов Трампа - FT

Французское шампанское и итальянский сыр пармезан входят в число европейских деликатесов, которые могут оказаться под угрозой, если президент США Дональд Трамп введет пошлины на импорт из ЕС, поскольку производители предупреждают, что американским потребителям будет трудно их себе позволить. Об этом сообщает The Financial Times, передает УНН.

Поскольку бюджеты домохозяйств США напряжены из-за стремительно растущих цен на яйца и новых пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая, европейские производители продуктов питания и вина предупреждают, что американские потребители откажутся от своих дорогих деликатесов в пользу более дешевых отечественных подделок - говориться в сообщении.

Как пишет Financial Times, в то время как США зависят от Мексики в плане свежих продуктов, таких как авокадо и клубника, и от Канады в плане основных продуктов, таких как пшеница и говядина, Европа поставляет им самые изысканные импортные товары. К ним относятся сыр и вино, которые, как предупреждал отчет Rabobank в прошлом месяце, станут двумя секторами, которые больше всего пострадают от 25-процентных пошлин.

ЕС экспортировал в США продуктов питания и напитков на сумму 38 млрд евро в 2024 году, но импортировал из Америки всего 14 млрд евро. Трамп пригрозил 25-процентной пошлиной на импорт из блока в прошлом месяце, жалуясь, что он "был создан, чтобы надуть Соединенные Штаты". Европейские производители готовятся к удар.

«ЕС был создан чтобы грабить США": Трамп угрожает ввести 25% пошлины на товары из ЕС

"Удар с точки зрения объема (продаж – ред.) может быть очень, очень большим", — предупредил генеральный директор итальянской молочной компании Granarolo, которая экспортирует пармезан в США Филиппо Марки.

Отмечается, что европейские производители продуктов питания и вина относительно не пострадали в 2019 году, когда Трамп установил 25-процентные импортные пошлины на ряд их продуктов, хотя и не на шампанское, во время спора с ЕС по поводу государственной помощи производителю самолетов Airbus.

Но Марки сказал, что пармезан был более доступным в 2019 году — около 13 евро/кг с учетом пошлин — в то время как пармезан, экспортируемый в США в прошлом году, вырос до 15 евро/кг из-за более высоких затрат на сырье.

По словам Марки, новый 25-процентный тариф поднимет оптовую цену пармезана почти на 50% выше, чем два года назад, сделав его недоступным для всех, кроме самых богатых потребителей.

Американцам может быть очень, очень сложно продолжать покупать, как они делали это в прошлом - сказал он.

FT отмечает, что США являются крупнейшим экспортным рынком Франции для вина и спиртных напитков, объем продаж достиг 3,8 млрд евро в прошлом году. В 2023 году в США было отправлено 26,9 млн бутылок шампанского на сумму 800 млн евро.

"Нам придется экспортировать в другие места", — сказал Александр Шартонь, чей дом шампанского Chartogne-Taillet продает 30% своего годового производства игристых вин в США.

В США есть целая публика, которой, похоже, нужна культура Европы. Это печально... Если они закроют границы для импорта - если установят больше пошлин - они потеряют доступ к (этому – ред.) - сказал производитель шампанского.

Coldiretti, влиятельное лобби итальянских фермеров, подсчитало, что американским потребителям придется заплатить дополнительно 2 млрд евро за свои любимые импортные итальянские деликатесы, включая вино, сыр, оливковое масло и прошутто, если Трамп выполнит свою угрозу введения тарифов.

Для некоторых продуктов нет местных эквивалентов. Это проигрышный выбор, и я надеюсь, что США очень тщательно оценят ситуацию, прежде чем принять это решение - сказал директор по международным связям Coldiretti Луиджи Пио Скордамальо.

Помимо европейских производителей и американских потребителей, пострадают также американские импортеры продуктов питания, розничные торговцы продуктами питания и рестораны, если высокие тарифы приведут к росту цен.

Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN

"Это ударит по всем, от специализированных сырных магазинов до элитных ресторанов", — предупредил Андреа Берти, генеральный директор Alimentias, крупного торговца сыром, добавив, что у его компании "не будет иного выбора, кроме как переложить расходы на розничных торговцев и рестораны", если тарифы будут введены.

Старший экономист ING, занимающийся вопросами продовольствия и сельского хозяйства Тейс Гейер сказал, что многие американские торговцы продуктами питания и вином ускорили импорт с прошлого года, чтобы попытаться опередить потенциальные пошлины.

Для всех игристых вин - шампанского, просекко - показатели экспорта были особенно высокими - сказал он.

Некоторые производители и торговцы также надеются, что их товары могут быть сохранены, как в 2019 году, когда Трамп, вводя пошлины на европейский сыр, сделал исключения для гауды и эдама. "Даже люди в голландском молочном секторе не знали, почему это так", — сказал Гейер.

Но производители и торговцы прекрасно понимают, что американские потребители, которые не хотят или не могут платить намного больше за импортные лакомства, перейдут на местные заменители.

Новые пошлины Китая на сельскохозяйственную продукцию США вступили в силу

Экономист Rabobank Оуэн Вагнер сказал: "Когда дело доходит до вина, потребители могут верить, что определенный урожай отличный, но если он станет на 25% дороже, они, возможно, не моргнут глазом, чтобы перейти на вино из Калифорнии".

В то время как Трамп утверждает, что пошлины увеличат внутреннее производство, европейские производители продуктов питания и вина утверждают, что их продукция отличается.

В США делают отличные сыры. Но вы не можете скопировать настоящий Пармиджано Реджано или Бри де Мо. Некоторые из этих продуктов привязаны к определенным регионам, их климату, их почве. Вы не можете просто производить их где-то еще - сказал Андреа Берти.

Шартон, который говорит, что его деревня производит шампанское с восьмого века, согласился. "Они могут попытаться скопировать, но это всегда будет только имитация. Они могут делать очень хорошее игристое вино, но оно не будет иметь ничего общего с шампанским".