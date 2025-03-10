Французское шампанское и итальянский пармезан могут исчезнуть с полок США из-за тарифов Трампа - FT

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17417 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 33321 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67322 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217057 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124693 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393266 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312104 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214062 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244377 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255211 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16334 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12053 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13022 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15849 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13318 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134129 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217057 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393266 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255270 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312104 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4066 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15861 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47039 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72477 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57541 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Французское шампанское и итальянский пармезан могут исчезнуть с полок США из-за тарифов Трампа - FT

Киев • УНН

 • 16124 просмотра

Трамп угрожает ввести 25% пошлины на европейские товары, что может сделать деликатесы недоступными для американцев. Производители предупреждают о возможном переходе потребителей на местные аналоги.

Французское шампанское и итальянский пармезан могут исчезнуть с полок США из-за тарифов Трампа - FT

Французское шампанское и итальянский сыр пармезан входят в число европейских деликатесов, которые могут оказаться под угрозой, если президент США Дональд Трамп введет пошлины на импорт из ЕС, поскольку производители предупреждают, что американским потребителям будет трудно их себе позволить. Об этом сообщает The Financial Times, передает УНН.

Поскольку бюджеты домохозяйств США напряжены из-за стремительно растущих цен на яйца и новых пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая, европейские производители продуктов питания и вина предупреждают, что американские потребители откажутся от своих дорогих деликатесов в пользу более дешевых отечественных подделок

- говориться в сообщении.

Как пишет Financial Times, в то время как США зависят от Мексики в плане свежих продуктов, таких как авокадо и клубника, и от Канады в плане основных продуктов, таких как пшеница и говядина, Европа поставляет им самые изысканные импортные товары. К ним относятся сыр и вино, которые, как предупреждал отчет Rabobank в прошлом месяце, станут двумя секторами, которые больше всего пострадают от 25-процентных пошлин.

ЕС экспортировал в США продуктов питания и напитков на сумму 38 млрд евро в 2024 году, но импортировал из Америки всего 14 млрд евро. Трамп пригрозил 25-процентной пошлиной на импорт из блока в прошлом месяце, жалуясь, что он "был создан, чтобы надуть Соединенные Штаты". Европейские производители готовятся к удар.

«ЕС был создан чтобы грабить США": Трамп угрожает ввести 25% пошлины на товары из ЕС27.02.2025, 01:51 • 102872 просмотра

 "Удар с точки зрения объема (продаж – ред.) может быть очень, очень большим", — предупредил генеральный директор итальянской молочной компании Granarolo, которая экспортирует пармезан в США Филиппо Марки.

Отмечается, что европейские производители продуктов питания и вина относительно не пострадали в 2019 году, когда Трамп установил 25-процентные импортные пошлины на ряд их продуктов, хотя и не на шампанское, во время спора с ЕС по поводу государственной помощи производителю самолетов Airbus.

Но Марки сказал, что пармезан был более доступным в 2019 году — около 13 евро/кг с учетом пошлин — в то время как пармезан, экспортируемый в США в прошлом году, вырос до 15 евро/кг из-за более высоких затрат на сырье.

По словам Марки, новый 25-процентный тариф поднимет оптовую цену пармезана почти на 50% выше, чем два года назад, сделав его недоступным для всех, кроме самых богатых потребителей.

Американцам может быть очень, очень сложно продолжать покупать, как они делали это в прошлом

- сказал он.

FT  отмечает, что США являются крупнейшим экспортным рынком Франции для вина и спиртных напитков, объем продаж достиг 3,8 млрд евро в прошлом году. В 2023 году в США было отправлено 26,9 млн бутылок шампанского на сумму 800 млн евро.

"Нам придется экспортировать в другие места", — сказал Александр Шартонь, чей дом шампанского Chartogne-Taillet продает 30% своего годового производства игристых вин в США.

В США есть целая публика, которой, похоже, нужна культура Европы. Это печально... Если они закроют границы для импорта - если установят больше пошлин - они потеряют доступ к (этому – ред.)

- сказал производитель шампанского.

Coldiretti, влиятельное лобби итальянских фермеров, подсчитало, что американским потребителям придется заплатить дополнительно 2 млрд евро за свои любимые импортные итальянские деликатесы, включая вино, сыр, оливковое масло и прошутто, если Трамп выполнит свою угрозу введения тарифов.

Для некоторых продуктов нет местных эквивалентов. Это проигрышный выбор, и я надеюсь, что США очень тщательно оценят ситуацию, прежде чем принять это решение

- сказал директор по международным связям Coldiretti Луиджи Пио Скордамальо.

Помимо европейских производителей и американских потребителей, пострадают также американские импортеры продуктов питания, розничные торговцы продуктами питания и рестораны, если высокие тарифы приведут к росту цен.

Трамп угрожает повысить пошлины на товары из Мексики и Канады после 2 апреля - CNN09.03.2025, 21:16 • 38904 просмотра

"Это ударит по всем, от специализированных сырных магазинов до элитных ресторанов", — предупредил Андреа Берти, генеральный директор Alimentias, крупного торговца сыром, добавив, что у его компании "не будет иного выбора, кроме как переложить расходы на розничных торговцев и рестораны", если тарифы будут введены.

Старший экономист ING, занимающийся вопросами продовольствия и сельского хозяйства Тейс Гейер сказал, что многие американские торговцы продуктами питания и вином ускорили импорт с прошлого года, чтобы попытаться опередить потенциальные пошлины.

Для всех игристых вин - шампанского, просекко - показатели экспорта были особенно высокими

- сказал он.

Некоторые производители и торговцы также надеются, что их товары могут быть сохранены, как в 2019 году, когда Трамп, вводя пошлины на европейский сыр, сделал исключения для гауды и эдама. "Даже люди в голландском молочном секторе не знали, почему это так", — сказал Гейер.

Но производители и торговцы прекрасно понимают, что американские потребители, которые не хотят или не могут платить намного больше за импортные лакомства, перейдут на местные заменители.

Новые пошлины Китая на сельскохозяйственную продукцию США вступили в силу 10.03.2025, 10:07 • 18559 просмотров

Экономист Rabobank Оуэн Вагнер сказал: "Когда дело доходит до вина, потребители могут верить, что определенный урожай отличный, но если он станет на 25% дороже, они, возможно, не моргнут глазом, чтобы перейти на вино из Калифорнии".

В то время как Трамп утверждает, что пошлины увеличат внутреннее производство, европейские производители продуктов питания и вина утверждают, что их продукция отличается.

В США делают отличные сыры. Но вы не можете скопировать настоящий Пармиджано Реджано или Бри де Мо. Некоторые из этих продуктов привязаны к определенным регионам, их климату, их почве. Вы не можете просто производить их где-то еще

- сказал Андреа Берти.

Шартон, который говорит, что его деревня производит шампанское с восьмого века, согласился. "Они могут попытаться скопировать, но это всегда будет только имитация. Они могут делать очень хорошее игристое вино, но оно не будет иметь ничего общего с шампанским".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости Мира
Financial Times
Дональд Трамп
Франция
Италия
Соединенные Штаты
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,876.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,816.96