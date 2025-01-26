Французька судноплавна компанія CMA CGM не повертається у Червоне море попри перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

Французька компанія CMA CGM один із лідерів у сфері судноплавства та логістики оголосила, що не планує відновлювати свою діяльність у Червоному морі, навіть незважаючи на покращення ситуації в регіоні після укладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Керівництво компанії зазначило, що хоча стабільність у Червоному морі покращилася, ситуація залишається вразливою і невизначеною через постійні загрози.

Ситуація в регіоні, зокрема численні напади на судна, здійснені підтримуваними Іраном хуситами, змусила судноплавні компанії шукати альтернативні маршрути. З початку листопада 2023 року хусити атакували більше ста суден, що створило серйозні загрози для безпеки торговельного флоту.

В CMA CGM підкреслюють, що безпека залишається їх головним пріоритетом, тому компанія продовжуватиме уникати Червоного моря, орієнтуючись на більш безпечні маршрути, включаючи обхід через мис Доброї Надії. У той же час компанія не виключає можливості змінити свою стратегію залежно від розвитку ситуації в регіоні та умов безпеки.