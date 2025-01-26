Французская судоходная компания CMA CGM не возвращается в Красное море, несмотря на перемирие между Израилем и ХАМАС
Киев • УНН
Французская судоходная компания CMA CGM отказывается возобновлять деятельность в Красном море из-за угрозы безопасности. Компания продолжит использовать альтернативные маршруты через мыс Доброй Надежды.
Французская компания CMA CGM один из лидеров в сфере судоходства и логистики объявила, что не планирует возобновлять свою деятельность в Красном море, даже несмотря на улучшение ситуации в регионе после заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Руководство компании отметило, что хотя стабильность в Красном море улучшилась, ситуация остается уязвимой и неопределенной из-за постоянных угроз.
Ситуация в регионе, в частности многочисленные нападения на суда, совершенные поддерживаемыми Ираном хуситами, заставила судоходные компании искать альтернативные маршруты. С начала ноября 2023 года хуситы атаковали более ста судов, что создало серьезные угрозы для безопасности торгового флота.
В CMA CGM подчеркивают, что безопасность остается их главным приоритетом, поэтому компания будет продолжать избегать Красного моря, ориентируясь на более безопасные маршруты, включая обход через мыс Доброй Надежды. В то же время компания не исключает возможности изменить свою стратегию в зависимости от развития ситуации в регионе и условий безопасности.