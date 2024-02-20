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Франція слідом за Німеччиною викликала російського посла після смерті Навального

Франція слідом за Німеччиною викликала російського посла після смерті Навального

Київ • УНН

 • 23573 перегляди

Франція та Німеччина викликали російських послів після смерті ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії в рф

Франція викликала посла росії в Парижі після смерті ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального, повідомило міністерство закордонних справ Франції, інформує УНН.

Російський посол був викликаний у понеділок, повідомило міністерство.

Франція покладає на російську владу повну відповідальність за смерть Олексія Навального, умови утримання якого значно погіршилися після переведення його в колонію. Вона закликає провести незалежне та глибоке розслідування, щоб пролити світло на цю трагічну подію

- йдеться у повідомленні МЗС Франції.

Доповнення

Німеччина також викликала посла росії в Берліні в понеділок у зв'язку зі смертю Навального.

Нагадаємо

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер 16 лютого, у виправній колонії рф. Причини смерті встановлюються.

кремль відкидає вимоги щодо проведення незалежного міжнародного розслідування смерті опозиційного політика олексія навального.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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