Франція слідом за Німеччиною викликала російського посла після смерті Навального
Київ • УНН
Франція та Німеччина викликали російських послів після смерті ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії в рф
Франція викликала посла росії в Парижі після смерті ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального, повідомило міністерство закордонних справ Франції, інформує УНН.
Російський посол був викликаний у понеділок, повідомило міністерство.
Франція покладає на російську владу повну відповідальність за смерть Олексія Навального, умови утримання якого значно погіршилися після переведення його в колонію. Вона закликає провести незалежне та глибоке розслідування, щоб пролити світло на цю трагічну подію
Доповнення
Німеччина також викликала посла росії в Берліні в понеділок у зв'язку зі смертю Навального.
Нагадаємо
Російський опозиціонер Олексій Навальний помер 16 лютого, у виправній колонії рф. Причини смерті встановлюються.
кремль відкидає вимоги щодо проведення незалежного міжнародного розслідування смерті опозиційного політика олексія навального.