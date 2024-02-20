Франція слідом за Німеччиною викликала російського посла після смерті Навального

Франція викликала посла росії в Парижі після смерті ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального, повідомило міністерство закордонних справ Франції, інформує УНН.

Російський посол був викликаний у понеділок, повідомило міністерство.

Франція покладає на російську владу повну відповідальність за смерть Олексія Навального, умови утримання якого значно погіршилися після переведення його в колонію. Вона закликає провести незалежне та глибоке розслідування, щоб пролити світло на цю трагічну подію