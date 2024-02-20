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Франция вслед за Германией вызвала российского посла после смерти Навального

Франция вслед за Германией вызвала российского посла после смерти Навального

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 15:29  •  1014 просмотра

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Франция и Германия вызвали российских послов после смерти заключенного российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии в рф

Франция вызвала посла россии в Париже после смерти заключенного российского оппозиционера Алексея Навального, сообщило министерство иностранных дел Франции, информирует УНН.

Российский посол был вызван в понедельник, сообщило министерство.

Франция возлагает на российские власти полную ответственность за смерть Алексея Навального, условия содержания которого значительно ухудшились после перевода его в колонию. Она призывает провести независимое и глубокое расследование, чтобы пролить свет на это трагическое событие

- говорится в сообщении МИД Франции.

Дополнение

Германия также вызвала посла россии в Берлине в понедельник в связи со смертью Навального.

Напомним

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер 16 февраля, в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются.

кремль отвергает требования о проведении независимого международного расследования смерти оппозиционного политика алексея навального.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Франція слідом за Німеччиною викликала російського посла після смерті Навального
France follows Germany in summoning Russian ambassador after Navalny's death
Новости по теме

Франция вслед за Германией вызвала российского посла после смерти Навального

Франция и Германия вызвали российских послов после смерти заключенного российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии в рф.

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Франция вслед за Германией вызвала российского посла после смерти Навального

Правоохранители обнаружили минное поле на месте гибели двух людей на Харьковщине

Полицейские взрывотехники обнаружили минное поле в Харьковской области, где два человека погибли и один получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине.

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Пытал местных во время оккупации: спецназовцу рф, который захватывал Кинбурнскую косу объявили подозрение

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Вокруг Авдеевки высокая интенсивность боев, основное направление для рф - Ласточкино

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Вокруг Авдеевки высокая интенсивность боев, основное направление для рф - Ласточкино

Более 122 тыс случаев военных преступлений рф зарегистрировано в Украине - Костин

Украинские прокуроры зарегистрировали более 122 000 случаев военных преступлений, совершенных российскими войсками с момента их вторжения в 2022 году, из которых 509 подозреваемым было сообщено о подозрении, а 80 - осуждены.

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Парламент Японии объединен в вопросе поддержки Украины и поддерживает украинцев, которые ведут борьбу против российской агрессии - Шмыгаль

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Расстрел оккупантами украинских военнопленных вблизи Роботино: начато уголовное производство

Боятся использовать близко к украинской границе: почему оккупанты "отодвинули" самолет А-50 ближе к ростову

Представитель ВВС Украины сообщил, что российская авиация снизила активность в районах, где недавно было сбито несколько российских самолетов, и отвела самолет А-50 дальше от украинской границы.

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