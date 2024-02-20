Франция вслед за Германией вызвала российского посла после смерти Навального

Боятся использовать близко к украинской границе: почему оккупанты "отодвинули" самолет А-50 ближе к ростову

Представитель ВВС Украины сообщил, что российская авиация снизила активность в районах, где недавно было сбито несколько российских самолетов, и отвела самолет А-50 дальше от украинской границы.