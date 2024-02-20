Франция вслед за Германией вызвала российского посла после смерти Навального
Киев • УНН
Франция и Германия вызвали российских послов после смерти заключенного российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии в рф
Франция вызвала посла россии в Париже после смерти заключенного российского оппозиционера Алексея Навального, сообщило министерство иностранных дел Франции, информирует УНН.
Российский посол был вызван в понедельник, сообщило министерство.
Франция возлагает на российские власти полную ответственность за смерть Алексея Навального, условия содержания которого значительно ухудшились после перевода его в колонию. Она призывает провести независимое и глубокое расследование, чтобы пролить свет на это трагическое событие
Дополнение
Германия также вызвала посла россии в Берлине в понедельник в связи со смертью Навального.
Напомним
Российский оппозиционер Алексей Навальный умер 16 февраля, в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются.
кремль отвергает требования о проведении независимого международного расследования смерти оппозиционного политика алексея навального.
Франция вслед за Германией вызвала российского посла после смерти Навального
Франция и Германия вызвали российских послов после смерти заключенного российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии в рф.
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