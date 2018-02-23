Фракція БПП збирається у понеділок поговорити зі Смолієм
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Кандидата на посаду голови Національного банку України Якова Смолія у понеділок очікують на засіданні фракції БПП, де також очікується міністр соціальної політики Андрій Рева. Про це повідомила Представник Президента України у ВР Ірина Луценко, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.
З її слів, ВР на цьому пленарному тижні розгляне питання звільнення і призначення голови Національного банку України.
"Раніше пані Гонтаревої не було в Україні, але вона готова звітувати перед парламентом, показувати цифри, роботу. Очікуємо її звіту та призначення пана Смолія (Яків Смолій – ред.). Він вже пройшов співбесіду із "радикальною" фракцією. Ми запрошуємо його на понеділок на фракцію, де також буде присутній міністр соціальної політики Андрій Рева для того, щоб зрозуміти, що відбувається з пенсійною реформою військовослужбовців", - сказала вона.
Нагадаємо, Президент П.Порошенко запропонував ВР призначити на посаду голови НБУ Якова Смолія.