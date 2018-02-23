Фракция БПП собирается в понедельник поговорить со Смолием
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Кандидата на должность главы Национального банка Украины Якова Смолия в понедельник ожидают заседании фракции БПП, где также ожидается министр социальной политики Андрей Рева. Об этом сообщила представитель Президента Украины в ВР Ирина Луценко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.
По ее словам, ВР на этой пленарной неделе рассмотрит вопрос увольнения и назначения председателя Национального банка Украины.
"Ранее госпожи Гонтаревой не было в Украине, но она готова отчитываться перед парламентом, показывать цифры, работу. Ожидаем ее отчета и назначения господина Смолия (Яков Смолий - ред.). Он уже прошел собеседование с "радикальной" фракцией. Мы приглашаем его на понедельник на фракцию, где также будет присутствовать министр социальной политики Андрей Рева для того, чтобы понять, что происходит с пенсионной реформой военнослужащих", - сказала она.
Напомним, Президент П.Порошенко предложил ВР назначить на должность главы НБУ Якова Смолия.