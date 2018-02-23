Фракция БПП собирается в понедельник поговорить со Смолием

По ее словам, ВР на этой пленарной неделе рассмотрит вопрос увольнения и назначения председателя Национального банка Украины.

"Ранее госпожи Гонтаревой не было в Украине, но она готова отчитываться перед парламентом, показывать цифры, работу. Ожидаем ее отчета и назначения господина Смолия (Яков Смолий - ред.). Он уже прошел собеседование с "радикальной" фракцией. Мы приглашаем его на понедельник на фракцию, где также будет присутствовать министр социальной политики Андрей Рева для того, чтобы понять, что происходит с пенсионной реформой военнослужащих", - сказала она.

Напомним, Президент П.Порошенко предложил ВР назначить на должность главы НБУ Якова Смолия.