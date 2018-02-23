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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60353 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 72949 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75818 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106444 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100145 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104423 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111414 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Фракция БПП собирается в понедельник поговорить со Смолием

Фракция БПП собирается в понедельник поговорить со Смолием

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Кандидата на должность главы Национального банка Украины Якова Смолия в понедельник ожидают заседании фракции БПП, где также ожидается министр социальной политики Андрей Рева. Об этом сообщила представитель Президента Украины в ВР Ирина Луценко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По ее словам, ВР на этой пленарной неделе рассмотрит вопрос увольнения и назначения председателя Национального банка Украины.

"Ранее госпожи Гонтаревой не было в Украине, но она готова отчитываться перед парламентом, показывать цифры, работу. Ожидаем ее отчета и назначения господина Смолия (Яков Смолий - ред.). Он уже прошел собеседование с "радикальной" фракцией. Мы приглашаем его на понедельник на фракцию, где также будет присутствовать министр социальной политики Андрей Рева для того, чтобы понять, что происходит с пенсионной реформой военнослужащих", - сказала она.

Напомним, Президент П.Порошенко предложил ВР назначить на должность главы НБУ Якова Смолия.

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