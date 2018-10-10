ФХУ дозволила дівчині виступити в юнацькому ЧУ серед чоловіків

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На черговому засіданні Виконавчого комітету Федерації хокею України розглянуто ряд актуальних питань, серед яких виступ Поліни Лубенець в юнацькому ЧУ, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ФХУ.

Виконком Федерації прийняв рішення, як виняток, дати згоду на включення до заявочного списку команди “Гладіатори” з міста Дніпро і допустити до участі у чемпіонаті України серед юнаків 2005 років народження дівчину — Поліну Лубінець, яка пройшла тестування на високому рівні, продемонструвавши один з найкращих результатів цієї вікової категорії та здобула прохідні бали.

Зазначено, що умови належного оформлення адміністрацією навчального спортивного закладу всіх додаткових до основної заявки документів, Поліна може стати повноправною учасницею змагання.

Нагадаємо, що чемпіон світу з хокею із РФ з’їв пельмені із Кубку Стенлі.

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