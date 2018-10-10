ФХУ позволила девушке выступить в юношеском ЧУ среди мужчин

Исполком Федерации принял решение в виде исключения дать согласие на включение в заявочный список команды “Гладиаторы” из города Днепр и допустить к участию в чемпионате Украины среди юношей девушку — Полину Лубинець, которая прошла тестирование на высоком уровне, продемонстрировав один из лучших результатов этой возрастной категории и получила проходные баллы.

Отмечено, что условия надлежащего оформления администрацией учебного спортивного заведения всех дополнительных к основной заявки документов, Полина может стать полноправной участницей соревнования.

Напомним, что чемпион мира по хоккею с РФ съел пельмени из Кубка Стэнли.