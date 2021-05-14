Фізична активність знижує ймовірність перенесення COVID-19 у тяжкій формі - МОЗ

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“Нещодавня публікація наукового дослідження в британському журналі спортивної медицини говорить про доведений факт, що фізична активність знижує ймовірність перенести COVID-19 в тяжкій формі. Всього 150 хвилин на тиждень фізкультури з високою ймовірністю допоможуть уникнути несприятливих наслідків після COVID-19”, — сказав Ляшко.

Ляшко додав, що коли людина перехворіла, то фізичні вправи є важливою умовою повноцінного одужання після COVID-19.

Доповнення

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні зросли ризики “постковідного” синдрому. До 70% перехворілих на COVID-19 потребують від 3 до 6 місяців додаткової реабілітації.

Професор Сергій Дубров розповів, що внаслідок захворювання на COVID-19 та “постковідного” синдрому найчастіше в Україні люди скаржаться на зміни з боку респіраторної системи, серцево-судинної системи та нервової системи.

Додамо, завідувач кафедри інфекційних хвороб, доктор медичних наук НМАПО ім. П.Л. Шупика Олександр Дуда у коментарі УНН розповів про використання біофлавоноїду кверцетин у профілактиці COVID-19 і про те, яким чином він допомагає стимулювати енергетичні спроможності організму в боротьбі з хворобою.