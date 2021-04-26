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Інфекціоніст про профілактику COVID-19: що може посилити енергетичну спроможність організму

Інфекціоніст про профілактику COVID-19: що може посилити енергетичну спроможність організму

Київ • УНН

 • 20864 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Завідувач кафедри інфекційних хвороб, доктор медичних наук НМАПО ім. П.Л. Шупика Олександр Дуда у коментарі УНН розповів про використання біофлавоноїду кверцетин у профілактиці COVID-19 і про те, яким чином він допомагає стимулювати енергетичні спроможності організму в боротьбі з хворобою.

Цитата:

"Біофлавоноїд кверцетин є активною речовиною багатьох рослин. Флавоноїди мають капіляростабілізуючий і захисний вплив, пов'язаний з антиоксидантним, мембраностабілізуючим впливом. Тобто лікарські засоби на основі кверцетину спроможні впливати на капіляри. Кверцетин також має протизапальний ефект завдяки блокуванню гіпооксидантного шляху метаболізму арахідонової кислоти. Важлива дія цього препарату – це профілактика, а також підсилення енергетичної спроможність організму", - пояснив лікар.

Деталі

Таким чином кверцетин є важливим флавоноїдом для профілактики COVID-19 та інших інфекційних хвороб, вважає Олександр Дуда.

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"При легких ступенях він використовується в складі комплексної терапії, а при тяжких перебігах, там, зрозуміло, що використовуються більш серйозні препарати, а кверцетин як допоміжний разом із ними", - зауважив інфекціоніст.

Він також додав, що кверцетин активно використовується у кардіології завдяки позитивному впливу на серцево-судинну систему.

Доповнення

Те, що кверцетин дуже перспективний як засіб профілактики та лікування COVID-19 показало дослідження групи провідних китайських науково-досліднецьких закладів. Учені вивчали рослинні флавоноїди обліпихи, зокрема кверцетин, що показав сильну дію у протидії зв’язуванню клітин людини та коронавірусу. А перспективу для розробки ефективних методів лікування COVID-19 вчені вбачають саме у руйнуванні зв’язків коронавірусу з клітинами організму людини на рівні їх рецепторів. 

Додамо також, що нові дослідження "Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу" довели, що препарати на основі кверцетину ("Квертин" в жувальних таблетках і "Корвітин®" в ін'єкціях) ефективні в складі комплексної терапії для лікування ковідної пневмонії. Саме фахівцям заводу належить запатентована розробка унікальної форми кверцетину, яка робить його біодоступним на 100%. 

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