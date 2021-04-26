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Инфекционист о профилактике COVID-19: что может усилить энергетическую способность организма

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Заведующий кафедрой инфекционных болезней, доктор медицинских наук НМАПО им. П.Л. Шупика Александр Дуда в комментарии УНН сказал об использовании биофлавоноидов кверцетина в профилактике COVID-19 и о том, каким образом он помогает стимулировать энергетические способности организма в борьбе с болезнью.

Цитата:

"Биофлавоноиды кверцетина являются активным веществом многих растений. Флавоноиды обладают капилляростабилизирующим и защитным влиянием, связанным с антиоксидантным, мембраностабилизирующим воздействием. То есть лекарственные средства на основе кверцетина способны влиять на капилляры. Кверцетин также обладает противовоспалительным эффектом благодаря блокированию гипооксидантного пути метаболизма арахидоновой кислоты. Важное действие этого препарата - это профилактика, а также усиления энергетической способность организма", - пояснил врач.

Детали

Таким образом кверцетин является важным флавоноидом для профилактики COVID-19 и других инфекционных болезней, считает Александр Дуда.

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"При легких степенях он используется в составе комплексной терапии, а при тяжелом течении, там, понятно, что используются более серьезные препараты, а кверцетин как вспомогательный вместе с ними", - отметил инфекционист.

Он также добавил, что кверцетин активно используется в кардиологии благодаря положительному влиянию на сердечно-сосудистую систему.

Дополнение

То, что кверцетин очень перспективный как средство профилактики и лечения COVID-19 показало исследование группы ведущих китайских научно-исследовательских заведений. Ученые изучали растительные флавоноиды облепихи, в частности кверцетин, который показал сильное воздействие в противодействии связыванию клеток человека и коронавируса. А перспективу для разработки эффективных методов лечения COVID-19 ученые видят именно в разрушении связей коронавируса с клетками организма человека на уровне их рецепторов.

Добавим также, что новые исследования "Борщаговского химико-фармацевтического завода" доказали, что препараты на основе кверцетина ("Квертин" в жевательных таблетках и "Корвитин®" в инъекциях) эффективны в составе комплексной терапии для лечения ковидной пневмонии. Именно специалистам завода принадлежит запатентованная разработка уникальной формы кверцетина, которая делает его биодоступным на 100%.

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