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Физическая активность снижает вероятность перенести COVID-19 в тяжелой форме - Минздрав

Киев • УНН

 • 15466 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Люди, которые занимаются физической активностью, могут легче перенести COVID-19. Всего 150 минут в неделю физкультуры с высокой вероятностью помогут избежать неблагоприятных последствий после коронавируса. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Физическая активность снижает вероятность перенести COVID-19 в тяжелой форме - Минздрав

Цитата:

"Недавняя публикация научного исследования в британском журнале спортивной медицины говорит о доказанном факте, что физическая активность снижает вероятность перенести COVID-19 в тяжелой форме. Всего 150 минут в неделю физкультуры с высокой вероятностью помогут избежать неблагоприятных последствий после COVID-19", - сказал Ляшко.

Ляшко добавил, что когда человек переболел, то физические упражнения являются важным условием полноценного выздоровления после COVID-19.

Дополнение

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине выросли риски "постковидного" синдрома. До 70% переболевших COVID-19 требуют от 3 до 6 месяцев дополнительной реабилитации.

Профессор Сергей Дубров рассказал, что вследствие заболевания COVID-19 и "постковидного" синдрома чаще всего в Украине люди жалуются на изменения со стороны дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы и нервной системы.

Добавим, заведующий кафедрой инфекционных болезней, доктор медицинских наук НМАПО им. П.Л. Шупика Александр Дуда в комментарии УНН рассказал об использовании биофлавоноида кверцетин в профилактике COVID-19 и о том, каким образом он помогает стимулировать энергетические способности организма в борьбе с болезнью.

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