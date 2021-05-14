Физическая активность снижает вероятность перенести COVID-19 в тяжелой форме - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Люди, которые занимаются физической активностью, могут легче перенести COVID-19. Всего 150 минут в неделю физкультуры с высокой вероятностью помогут избежать неблагоприятных последствий после коронавируса. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Недавняя публикация научного исследования в британском журнале спортивной медицины говорит о доказанном факте, что физическая активность снижает вероятность перенести COVID-19 в тяжелой форме. Всего 150 минут в неделю физкультуры с высокой вероятностью помогут избежать неблагоприятных последствий после COVID-19", - сказал Ляшко.
Ляшко добавил, что когда человек переболел, то физические упражнения являются важным условием полноценного выздоровления после COVID-19.
Дополнение
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине выросли риски "постковидного" синдрома. До 70% переболевших COVID-19 требуют от 3 до 6 месяцев дополнительной реабилитации.
Профессор Сергей Дубров рассказал, что вследствие заболевания COVID-19 и "постковидного" синдрома чаще всего в Украине люди жалуются на изменения со стороны дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы и нервной системы.
Добавим, заведующий кафедрой инфекционных болезней, доктор медицинских наук НМАПО им. П.Л. Шупика Александр Дуда в комментарии УНН рассказал об использовании биофлавоноида кверцетин в профилактике COVID-19 и о том, каким образом он помогает стимулировать энергетические способности организма в борьбе с болезнью.