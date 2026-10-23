Фінляндія передасть Україні 10 тепловозів замість знищених російськими атаками
Київ • УНН
Фінляндія безоплатно передасть Україні 10 тепловозів і запчастини вартістю €2,1 млн. Вони замінять локомотиви, пошкоджені ударами рф.
Уряд Фінляндії вирішив безоплатно передати Україні 10 тепловозів та запасні частини до них загальною вартістю близько 2,1 млн євро. Техніка допоможе замінити локомотиви, які російські війська знищили або пошкодили під час атак на українську залізницю. Про це повідомляє фінський мовник Yle, пише УНН.
Деталі
Україна отримає локомотиви фінської залізничної компанії VR Group, які вже завершили свій термін експлуатації у Фінляндії. Водночас техніку планують використати для потреб української залізниці.
Рішення про передачу локомотивів ухвалили 22 жовтня на позачергових загальних зборах VR Group. Спочатку компанія передасть техніку у власність фінської держави, після чого уряд відправить її Україні.
росія дедалі частіше атакує українські локомотиви
За даними фінського уряду, Україна звернулася по допомогу через значні втрати залізничної техніки внаслідок російських ударів.
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Раніше російські війська переважно атакували залізничні колії, мости та електропідстанції. Однак останнім часом вони дедалі частіше завдають ударів безпосередньо по поїздах, особливо локомотивах.
Від початку повномасштабного вторгнення російські атаки знищили або пошкодили сотні українських локомотивів.
У фінському уряді наголосили, що передача 10 тепловозів та запасних частин не вплине на роботу VR Group і залізничне сполучення у Фінляндії.
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