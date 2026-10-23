Финляндия передаст Украине 10 тепловозов взамен уничтоженных российскими атаками

Правительство Финляндии решило безвозмездно передать Украине 10 тепловозов и запасные части к ним общей стоимостью около 2,1 млн евро. Техника поможет заменить локомотивы, которые российские войска уничтожили или повредили во время атак на украинскую железную дорогу. Об этом сообщает финский вещатель Yle, пишет УНН.

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Украина получит локомотивы финской железнодорожной компании VR Group, которые уже завершили свой срок эксплуатации в Финляндии. В то же время технику планируют использовать для нужд украинской железной дороги.

Решение о передаче локомотивов приняли 22 октября на внеочередном общем собрании VR Group. Сначала компания передаст технику в собственность финского государства, после чего правительство отправит ее Украине.

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По данным финского правительства, Украина обратилась за помощью из-за значительных потерь железнодорожной техники в результате российских ударов.

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Ранее российские войска преимущественно атаковали железнодорожные пути, мосты и электроподстанции. Однако в последнее время они все чаще наносят удары непосредственно по поездам, особенно по локомотивам.

С начала полномасштабного вторжения российские атаки уничтожили или повредили сотни украинских локомотивов.

В финском правительстве подчеркнули, что передача 10 тепловозов и запасных частей не повлияет на работу VR Group и железнодорожное сообщение в Финляндии.

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