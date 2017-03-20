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Фінансову прокурату в Парижі евакуювали через повідомлення про бомбу

Фінансову прокурату в Парижі евакуювали через повідомлення про бомбу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Поліцейські евакуювали людей із будівлі французької фінансової прокуратури в центрі Парижа після дзвінка з повідомленням про бомбу, передає УНН із посилання на ВВС.

Повідомляється, що спеціальним службам наказали шукати в будинку вибухові речовини, що може зайняти значну частину дня.

Протягом останніх тижнів фінансова прокуратура займалася відразу декількома гучними справами, зокрема розслідуваннями звинувачень у фінансових злочинах, висунутих проти кандидатів у президенти країни Марін Ле Пен і Франсуа Фійона.

Як повідомляв УНН, минулого тижня у представництві МВФ у Парижі стався вибух, одна людина була поранена.

Вибуховий пристрій був закладений у поштовий конверт, відправлений із Греції. 

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