Фінансову прокурату в Парижі евакуювали через повідомлення про бомбу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Поліцейські евакуювали людей із будівлі французької фінансової прокуратури в центрі Парижа після дзвінка з повідомленням про бомбу, передає УНН із посилання на ВВС.
Повідомляється, що спеціальним службам наказали шукати в будинку вибухові речовини, що може зайняти значну частину дня.
Протягом останніх тижнів фінансова прокуратура займалася відразу декількома гучними справами, зокрема розслідуваннями звинувачень у фінансових злочинах, висунутих проти кандидатів у президенти країни Марін Ле Пен і Франсуа Фійона.
Як повідомляв УНН, минулого тижня у представництві МВФ у Парижі стався вибух, одна людина була поранена.
Вибуховий пристрій був закладений у поштовий конверт, відправлений із Греції.