Финансовую прокурату в Париже эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Полицейские эвакуировали людей из здания французской финансовой прокуратуры в центре Парижа после звонка с сообщением о бомбе, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Сообщается, что специальным службам приказали искать в доме взрывчатые вещества, которое может занять значительную часть дня.
В течение последних недель финансовая прокуратура занималась сразу несколькими громкими делами, в частности расследованиями обвинений в финансовых преступлениях, выдвинутых против кандидатов в президенты страны Марин Ле Пен и Франсуа Фийон.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе в представительстве МВФ в Париже произошел взрыв, один человек был ранен.
Взрывное устройство было заложено в почтовый конверт, отправленный из Греции.