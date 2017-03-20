Финансовую прокурату в Париже эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Сообщается, что специальным службам приказали искать в доме взрывчатые вещества, которое может занять значительную часть дня.

В течение последних недель финансовая прокуратура занималась сразу несколькими громкими делами, в частности расследованиями обвинений в финансовых преступлениях, выдвинутых против кандидатов в президенты страны Марин Ле Пен и Франсуа Фийон.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в представительстве МВФ в Париже произошел взрыв, один человек был ранен.

Взрывное устройство было заложено в почтовый конверт, отправленный из Греции.