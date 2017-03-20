Финансовую прокурату в Париже эвакуировали из-за сообщения о бомбе

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 41970 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 105013 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120426 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179522 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130979 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125357 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117709 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106536 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107565 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103920 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финансовую прокурату в Париже эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Финансовую прокурату в Париже эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Киев  •  УНН

 • 9810 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Полицейские эвакуировали людей из здания французской финансовой прокуратуры в центре Парижа после звонка с сообщением о бомбе, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Сообщается, что специальным службам приказали искать в доме взрывчатые вещества, которое может занять значительную часть дня.

В течение последних недель финансовая прокуратура занималась сразу несколькими громкими делами, в частности расследованиями обвинений в финансовых преступлениях, выдвинутых против кандидатов в президенты страны Марин Ле Пен и Франсуа Фийон.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в представительстве МВФ в Париже произошел взрыв, один человек был ранен.

Взрывное устройство было заложено в почтовый конверт, отправленный из Греции.

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