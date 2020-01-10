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Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" потребує невідкладної медичної допомоги – Денісова

Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" потребує невідкладної медичної допомоги – Денісова

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Фігурант у “справі Хізб ут-Тахрір”, незаконно утримуваний татарин Ескендер Абдулганієв, потребує невідкладної медичної допомоги – рана після лікування хворого зуба продовжує кровоточити, а також у нього запалення кісти. Про це на своїй сторінці в Facebook написала Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

“Незаконно затриманий Ескендер Абдулганієв, який утримується в „ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю“ потребує невідкладної медичної допомоги! Протягом тривалого часу громадянина України турбував сильний зубний біль, внаслідок чого піднімалася висока температура тіла. У медичній частині пенітенціарної установи видалили хворий зуб, але рана так і не зажила і продовжує кровоточити. Крім того, раніше в Ескендера Абдулганієва запалилася кіста на куприку, яка викликала сильний біль, але медична допомога так і не була надана”, — написала Людмила Денісова.

Вона зазначила, що це суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями від 30.08.1955, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН.

У зв’язку з цим, омбудсмен закликала Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяну Москалькову у невідкладному порядку вжити термінових заходів для відновлення прав громадянина України, а саме сприяти проведенню повного медичного обстеження, за результатами якого надати кваліфіковану медичну допомогу.

Вона також нагадала, що Ескендер Абдулганієв був незаконно затриманий силовиками Російської Федерації 14 лютого 2019 року. Почато судовий розгляд — засідання призначено на 20 січня 2020 року.

Нагадаємо, 9 січня стало відомо, що фігурантів красногвардійської групи “справи Хізб ут-Тахрір” Рустема Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова і Ескендера Абдулганієва готують до етапування в ізолятор Ростова-на-Дону.

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