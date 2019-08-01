ФІФА оприлюднила список номінантів на звання кращого тренера року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) обрала та оголосила десятку претендентів на премію "Кращий тренер чоловічої команди", повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації.
До списку увійшли по п'ять наставників клубів світу, так і п'ятеро тренерів збірних:
• Джамель Бельмаді - головний тренер збірної Алжиру
• Дідьє Дешам - головний тренер збірної Франції
• Марсело Гальярдо - головний тренер "Рівер Плейт"
• Рікардо Гарека - головний тренер збірної Перу
• Пеп Гвардіола - головний тренер "Манчестер Сіті"
• Юрген Клопп - головний тренер "Ліверпуля"
• Маурісіо Почеттіно - головний тренер "Тоттенхема"
• Фернанду Сантуш - головний тренер збірної Португалії
• Ерік тен Хаг - головний тренер "Аякса"
• Тіте - головний тренер збірної Бразилії.
Відзначимо, що відбір проводився за результатами роботи тренерів в період з 16 липня 2018 року по 19 липня 2019 року.
Додамо, що ім'я переможця стане відомим 23 вересня.