ФГВФО відмовився надати інформацію у справі банку “Михайлівський”

ukru
Ексклюзив
12:49 • 24616 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
11:58 • 54705 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

11:39 • 70962 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
09:26 • 90909 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
07:20 • 183536 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 236830 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 190585 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 192075 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 177972 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 264216 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
52 %
752 мм
Переважно ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

28 березня, 05:28 • 134304 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

28 березня, 05:36 • 131762 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

28 березня, 05:53 • 124674 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

28 березня, 06:40 • 114182 перегляди
Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

07:34 • 66142 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

07:20 • 183539 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 236833 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 189670 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 264218 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 246079 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 18239 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 35631 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 111583 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 136599 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 161572 перегляди
Актуальне
ФГВФО відмовився надати інформацію у справі банку “Михайлівський”

ФГВФО відмовився надати інформацію у справі банку “Михайлівський”

Київ • УНН

 • 9822 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відмовився надати копію документу, яким апелював у суді проти фінансової компанії “Плеяда” (набувач кредитного портфелю банку “Михайлівський”), повідомляє УНН.

Зокрема, ФГВФО відмовився надати копію рішення про те, що фінансова компанія “Плеяда” є пов’язаною особою з банком “Михайлівський”, а відтак не може бути набувачем його кредитного портфелю.

У відомстві зазначили, що за такою інформацією УНН слід звертатися до Єдиного реєстру судових рішень (ЄРСР).

Однак, інформаційний запит редакції було направлено саме ФГВФО, оскільки у рішенні Київського апеляційного адміністративного суду, опублікованого в ЄРСР, є лише посилання на інформацію ФГВФО про пов’язаність осіб, проте відсутні будь-які докази наявності відповідних документів. Зауважимо, що для визначення пов’язаної особи необхідно або рішення НБУ, або рішення правління банку.

У ФГВФО відмовились надавати жоден з цих документів.

Як раніше повідомляв УНН, ФГВФО двічі визнав договір факторингу (передачі кредитного портфелю) між банком “Михайлівський” та ФК “Плеядою” нікчемним (за основними і додатковими підставами).

Після того, як ФГВФО програв усі адміністративні суди, які констатували, що наказ ФГВФО про встановлення нікчемності договору протиправний та підлягає скасуванню, ФГВФО прийняв новий наказ про нікчемність договору за додатковими підставами.

Окружний адмінсуд скасував і цей наказ Фонду, проте Київський апеляційний адміністративний суд скасував попереднє судове рішення, при чому, як наголошують експерти, на досить сумнівних підставах та з грубим порушенням Конституції.

На їх переконання, рішення на користь ФГВФО не вистоїть у ВАСУ – ймовірно усі суди знов виграє ФК “Плеяда”

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$276.69
Brent
$73.33
Bitcoin
$85,248.50
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,111.81
Ethereum
$1,900.55