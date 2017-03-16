ФГВФО відмовився надати інформацію у справі банку “Михайлівський”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відмовився надати копію документу, яким апелював у суді проти фінансової компанії “Плеяда” (набувач кредитного портфелю банку “Михайлівський”), повідомляє УНН.
Зокрема, ФГВФО відмовився надати копію рішення про те, що фінансова компанія “Плеяда” є пов’язаною особою з банком “Михайлівський”, а відтак не може бути набувачем його кредитного портфелю.
У відомстві зазначили, що за такою інформацією УНН слід звертатися до Єдиного реєстру судових рішень (ЄРСР).
Однак, інформаційний запит редакції було направлено саме ФГВФО, оскільки у рішенні Київського апеляційного адміністративного суду, опублікованого в ЄРСР, є лише посилання на інформацію ФГВФО про пов’язаність осіб, проте відсутні будь-які докази наявності відповідних документів. Зауважимо, що для визначення пов’язаної особи необхідно або рішення НБУ, або рішення правління банку.
У ФГВФО відмовились надавати жоден з цих документів.
Як раніше повідомляв УНН, ФГВФО двічі визнав договір факторингу (передачі кредитного портфелю) між банком “Михайлівський” та ФК “Плеядою” нікчемним (за основними і додатковими підставами).
Після того, як ФГВФО програв усі адміністративні суди, які констатували, що наказ ФГВФО про встановлення нікчемності договору протиправний та підлягає скасуванню, ФГВФО прийняв новий наказ про нікчемність договору за додатковими підставами.
Окружний адмінсуд скасував і цей наказ Фонду, проте Київський апеляційний адміністративний суд скасував попереднє судове рішення, при чому, як наголошують експерти, на досить сумнівних підставах та з грубим порушенням Конституції.
На їх переконання, рішення на користь ФГВФО не вистоїть у ВАСУ – ймовірно усі суди знов виграє ФК “Плеяда”.