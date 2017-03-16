ФГВФЛ отказался предоставить информацию по делу банка "Михайловский"

В частности, ФГВФЛ отказался предоставить копию решения о том, что финансовая компания "Плеяда" является связанным лицом с банком "Михайловский", а потому не может быть приобретателем его кредитного портфеля.

В ведомстве отметили, что за такой информацией УНН следует обращаться в Единый реестр судебных решений (ЕРСР).

Однако, информационный запрос редакции был направлен именно ФГВФЛ, поскольку в решении Киевского апелляционного административного суда, опубликованного в ЕРСР, есть только ссылки на информацию ФГВФЛ о связи лиц, однако отсутствуют какие-либо доказательства наличия соответствующих документов. Заметим, что для определения связанного лица необходимо либо решение НБУ, или решение правления банка.

В ФГВФЛ отказались предоставлять любой из этих документов.

Как ранее сообщал УНН, ФГВФЛ дважды признал договор факторинга (передачи кредитного портфеля) между банком "Михайловский" и ФК "Плеяда" ничтожным (по основным и дополнительным основаниям).

После того, как ФГВФЛ проиграл все административные суды, которые констатировали, что приказ ФГВФЛ об установлении ничтожности договора противоправный и подлежит отмене, ФГВФЛ принял новый приказ о ничтожности договора по дополнительным основаниям.

Окружной админсуд отменил и этот приказ Фонда, однако Киевский апелляционный административный суд отменил предыдущее судебное решение, причем, как отмечают эксперты, на довольно сомнительных основаниях и с грубым нарушением Конституции.

По их убеждению, решение в пользу ФГВФЛ не выстоит в ВАСУ - вероятно все суды вновь выиграет ФК "Плеяда".