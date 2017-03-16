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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120391 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179488 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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11 марта, 14:39 • 130951 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125342 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117697 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106536 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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ФГВФЛ отказался предоставить информацию по делу банка "Михайловский"

ФГВФЛ отказался предоставить информацию по делу банка "Михайловский"

Киев  •  УНН

 • 9821 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц отказался предоставить копию документа, которым апеллировал в суде против финансовой компании "Плеяда" (приобретатель кредитного портфеля банка "Михайловский"), сообщает УНН.

В частности, ФГВФЛ отказался предоставить копию решения о том, что финансовая компания "Плеяда" является связанным лицом с банком "Михайловский", а потому не может быть приобретателем его кредитного портфеля.

В ведомстве отметили, что за такой информацией УНН следует обращаться в Единый реестр судебных решений (ЕРСР).

Однако, информационный запрос редакции был направлен именно ФГВФЛ, поскольку в решении Киевского апелляционного административного суда, опубликованного в ЕРСР, есть только ссылки на информацию ФГВФЛ о связи лиц, однако отсутствуют какие-либо доказательства наличия соответствующих документов. Заметим, что для определения связанного лица необходимо либо решение НБУ, или решение правления банка.

В ФГВФЛ отказались предоставлять любой из этих документов.

Как ранее сообщал УНН, ФГВФЛ дважды признал договор факторинга (передачи кредитного портфеля) между банком "Михайловский" и ФК "Плеяда" ничтожным (по основным и дополнительным основаниям).

После того, как ФГВФЛ проиграл все административные суды, которые констатировали, что приказ ФГВФЛ об установлении ничтожности договора противоправный и подлежит отмене, ФГВФЛ принял новый приказ о ничтожности договора по дополнительным основаниям.

Окружной админсуд отменил и этот приказ Фонда, однако Киевский апелляционный административный суд отменил предыдущее судебное решение, причем, как отмечают эксперты, на довольно сомнительных основаниях и с грубым нарушением Конституции.

По их убеждению, решение в пользу ФГВФЛ не выстоит в ВАСУ - вероятно все суды вновь выиграет ФК "Плеяда".

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