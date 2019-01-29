Федеріка Могеріні і Помпео обговорили ситуацію в Венесуелі

“Вони обговорили недавні політичні події в Венесуелі і роботу над мирним демократичним переходом. Вони домовилися залишитися на зв’язку в найближчі тижні”, — наголошується в ньому

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Нагадаємо, президент Венесуели заявив, що понад 50 тисяч підрозділів народного ополчення з’явиться в Венесуелі в найближчі місяці.

З 10 по 15 лютого в республіки пройдуть військові навчання, які Мадуро раніше назвав “найважливішими” в її в історії.

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Нагадаємо, криза у Венесуелі розгорілася з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни. Президент США Дональд Трамп майже одразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела має впродовж восьми днів оголосити вибори. В іншому разі ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо.

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Після чого влада Венесуели в неділю висловили жаль у зв’язку з тим, що країни Європейського союзу піддалися тиску з боку США, які не визнають легітимного уряду Боліваріанської Республіки.

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Як інформував УНН, за даними ООН щонайменше 40 осіб було вбито в ході сутичок у Венесуелі, охопленої протистоянням проурядових та опозиційних сил.