Федерика Могерини и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80512 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102502 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137297 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135489 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132010 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126304 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164050 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117939 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141524 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Для безопасности Европы необходимо наращивать производство военной техники - Генсек НАТО

Для безопасности Европы необходимо наращивать производство военной техники - Генсек НАТО

8 марта, 15:31 • 24137 просмотра
В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

8 марта, 15:58 • 55815 просмотра
В Киево-Печерской лавре частично обрушился крест, его спустили на землю спасатели

В Киево-Печерской лавре частично обрушился крест, его спустили на землю спасатели

8 марта, 16:15 • 23654 просмотра
Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

8 марта, 17:14 • 46116 просмотра
Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

8 марта, 17:53 • 36567 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 128892 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 164050 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 174867 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 185927 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 243545 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 137297 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 101265 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 105674 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 108440 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 107971 просмотра
Актуальное
Федерика Могерини и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

Федерика Могерини и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

Киев  •  УНН

 • 9432 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили по телефону ситуацию в Венесуэле. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе, передает УНН.

“Они обсудили недавние политические события в Венесуэле и работу над мирным демократическим переходом. Они договорились остаться на связи в ближайшие недели”, — отмечается в нем

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Уругвае пройдет международная встреча по Венесуэле

Напомним, президент Венесуэлы заявил, что более 50 тысяч подразделений народного ополчения появится в Венесуэле в ближайшие месяцы.

С 10 по 15 февраля в республики пройдут военные учения, которые Мадуро ранее назвал “важнейшими” в истории страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США призвали вооруженные силы Венесуэлы перейти на сторону оппозиции

Напомним, кризис в Венесуэле разгорелся с новой силой 23 января, когда лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп почти сразу заявил, что США признают Гуайдо как легитимного временного лидера государства. Впоследствии о признании Гуайдо временным главой государства заявили представители ряда других государств, в частности Канады, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Чили, Аргентины, Перу и Эквадора. В поддержку же Мадуро выступают Россия, Китай, Мексика, Куба и Боливия.

26 января страны Евросоюза выдвинули ультиматум Николасу Мадуро: Венесуэла в течение восьми дней объявить выборы. В противном случае эти страны признают и.о. президента Хуана Гуайдо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава МИД Венесуэлы отверг ультиматум стран Евросоюза

После чего власти Венесуэлы в воскресенье выразили сожаление в связи с тем, что страны Европейского союза поддались давлению со стороны США, которые не признают легитимного правительства Боливарианской Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидер оппозиции Гуайдо призвал к новым протестам в Венесуэле

Как информировал УНН, по данным ООН меньшей мере 40 человек были убиты в ходе столкновений в Венесуэле, охваченной противостоянием проправительственных и оппозиционных сил.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы