Федерика Могерини и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили по телефону ситуацию в Венесуэле. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе, передает УНН.
“Они обсудили недавние политические события в Венесуэле и работу над мирным демократическим переходом. Они договорились остаться на связи в ближайшие недели”, — отмечается в нем
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Уругвае пройдет международная встреча по Венесуэле
Напомним, президент Венесуэлы заявил, что более 50 тысяч подразделений народного ополчения появится в Венесуэле в ближайшие месяцы.
С 10 по 15 февраля в республики пройдут военные учения, которые Мадуро ранее назвал “важнейшими” в истории страны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США призвали вооруженные силы Венесуэлы перейти на сторону оппозиции
Напомним, кризис в Венесуэле разгорелся с новой силой 23 января, когда лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп почти сразу заявил, что США признают Гуайдо как легитимного временного лидера государства. Впоследствии о признании Гуайдо временным главой государства заявили представители ряда других государств, в частности Канады, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Чили, Аргентины, Перу и Эквадора. В поддержку же Мадуро выступают Россия, Китай, Мексика, Куба и Боливия.
26 января страны Евросоюза выдвинули ультиматум Николасу Мадуро: Венесуэла в течение восьми дней объявить выборы. В противном случае эти страны признают и.о. президента Хуана Гуайдо.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава МИД Венесуэлы отверг ультиматум стран Евросоюза
После чего власти Венесуэлы в воскресенье выразили сожаление в связи с тем, что страны Европейского союза поддались давлению со стороны США, которые не признают легитимного правительства Боливарианской Республики.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидер оппозиции Гуайдо призвал к новым протестам в Венесуэле
Как информировал УНН, по данным ООН меньшей мере 40 человек были убиты в ходе столкновений в Венесуэле, охваченной противостоянием проправительственных и оппозиционных сил.