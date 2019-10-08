ФБР визнало Семюеля Літтла наймасовішим серійним вбивцею в історії США, на його рахунку 93 жертви

Літтла заарештували в 2012 році у справі про торгівлю наркотиками, проте аналіз ДНК підтвердив його причетність до 3 нерозкритих вбивств, після чого він був засуджений до довічного ув’язнення. Вже у в’язниці він зізнався в ще 90 вбивствах, які він зробив по всій країні в період з 1970 по 2005 рік.

ФБР вже перевірили і підтвердили причетність злочинця до 50 вбивств. На думку бюро, іншим визнанням теж можна вірити, однак розслідування ще йде і відомство просить всіх, хто володіє інформацією про діяння Літтла, допомогти слідству.

Літтл вбивав, в основному, бездомних, наркозалежних та секс-працівниць, через що був упевнений, що його ніколи не спіймають — так як його жертв просто не будуть шукати. Зараз йому 78 років, він не завжди може пригадати точні дати злочинів, а також імена і вигляд жінок на момент вбивств (одяг, прикраси), проте в точності пам’ятає всі подробиці злочинів — від місця до того, на якій машині він тоді переміщався.

Відомо також, що Літтл малював своїх жертв. Їх портрети опубліковані на сайті ФБР з усіма наявними на даний момент подробицями — у відомстві сподіваються, що це допоможе слідству.

Також ФБР склало карту вбивств.

І таймлайн, з якого видно, як виглядав вбивця в різні роки — можливо, це допоможе тим, хто бачив його в той чи інший період часу.

Літтл — колишній боксер, який ударом позбавляв свідомості своїх жертв, перш ніж їх задушити. “На тілах жінок не було ножових і вогнепальних поранень, тому багато справ були класифіковані як передозування наркотиками, нещасний випадок або природна смерть”, — говорилося в торішньому звіті ФБР.

Як писав УНН, взимку ФБР опубліковало портрети жінок, які намалював ув’язнений, що зізнався у 90 вбивствах.